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https://sport.mail.ru/news/tennis/29170083/
22 марта 2017, 20:04 | Теннис | ТАСС

Шарапова рассказала, что получила слова поддержки от Надаля после дисквалификации

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Мария Шарапова рассказала, что получила сообщение от испанского теннисиста Рафаэля Надаля со словами поддержки после своей дисквалификации. Слова спортсменки приводит журнал Vanity Fair.

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«Что касается критики со стороны других спортсменов, когда я выхожу на корт, я просто делаю свою работу, я хочу быть профессионалом, — сказала Шарапова. — Если бы мне сказали, что я не профессионал, это больше обидело бы меня, а когда меня критикуют за то, что я не разговариваю с людьми, я могу это пережить. Я конкурентоспособна, для меня было бы тяжело выпить с Сереной Уильямс, а на следующий день играть против нее. Когда это все случилось, Рафаэль Надаль отправил мне очень приятное сообщение, он оказал мне поддержку, я его очень уважаю».

Также российская спортсменка поделилась мнением о работе Всемирного антидопингового агентства (WADA) по рассылке списков запрещенных препаратов спортсменам. «Если работа и девиз WADA состоят в том, чтобы поддерживать чистоту спорта, они должны быть более внимательны, отправляя список запрещенных веществ спортсменам. Когда присяжные в арбитражном суде смотрели эти электронные письма, они смеялись. Это нельзя назвать предупреждением», — сказала теннисистка.

«Если бы я могла вернуться назад, то поменяла бы врача, который обратил бы мое внимание на обновленный список запрещенных веществ. Это то, что я хотела бы изменить», — отметила Шарапова.

«Я не задумывалась над тем, чтобы уволить своего менеджера, я виновата, как и он. Я должна была перепроверить список запрещенных препаратов, но не сделала этого. Если бы я уволила его, то мне пришлось бы уволить себя. Я никогда не хочу обвинять других, это слишком просто», — добавила спортсменка.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест, в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года за допинг, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил срок до 15 месяцев. Дисквалификация россиянки истечет 26 апреля, когда она сыграет первый официальный матч после отстранения. Ее возвращение произойдет на турнире в немецком Штутгарте (22—30 апреля), организаторы которого предоставили россиянке «уайлд-кард» («специальное приглашение»).
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