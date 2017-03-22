Шарапова рассказала, что получила слова поддержки от Надаля после дисквалификации

«Что касается критики со стороны других спортсменов, когда я выхожу на корт, я просто делаю свою работу, я хочу быть профессионалом, — сказала Шарапова. — Если бы мне сказали, что я не профессионал, это больше обидело бы меня, а когда меня критикуют за то, что я не разговариваю с людьми, я могу это пережить. Я конкурентоспособна, для меня было бы тяжело выпить с Сереной Уильямс, а на следующий день играть против нее. Когда это все случилось, Рафаэль Надаль отправил мне очень приятное сообщение, он оказал мне поддержку, я его очень уважаю».

Также российская спортсменка поделилась мнением о работе Всемирного антидопингового агентства (WADA) по рассылке списков запрещенных препаратов спортсменам. «Если работа и девиз WADA состоят в том, чтобы поддерживать чистоту спорта, они должны быть более внимательны, отправляя список запрещенных веществ спортсменам. Когда присяжные в арбитражном суде смотрели эти электронные письма, они смеялись. Это нельзя назвать предупреждением», — сказала теннисистка.

«Если бы я могла вернуться назад, то поменяла бы врача, который обратил бы мое внимание на обновленный список запрещенных веществ. Это то, что я хотела бы изменить», — отметила Шарапова.

«Я не задумывалась над тем, чтобы уволить своего менеджера, я виновата, как и он. Я должна была перепроверить список запрещенных препаратов, но не сделала этого. Если бы я уволила его, то мне пришлось бы уволить себя. Я никогда не хочу обвинять других, это слишком просто», — добавила спортсменка.