Мария Шарапова: Если бы можно было вернуться назад, я бы сменила врача в своем штабе

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В прошлом году Шарапова была дисквалифицирована на 2 года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.

— Изначально, узнав о провале допинг-теста, я одновременно испытывала боль, разочарование и злость, — цитирует Vanity Fair Шарапову. — Затем я взяла себя в руки и задалась вопросом: «Так, у меня есть проблема, как бы теперь ее решить?» После этого я приняла решение собрать пресс-конференцию и объявить о случившемся. Это было сделано не для того, чтобы вызвать сочувствие у людей, а чтобы объяснить случившееся.

Я играла в теннис с такой страстью и любовью, что не понимала, как люди верили в то, что я решила пойти легким путем. Что бы я изменила в этой истории? Если бы была возможность вернуться назад, то я бы сменила врача в своем штабе, который обратил бы мое внимание на включение мельдония в список запрещенных препаратов.