Мария Шарапова: Если бы можно было вернуться назад, я бы сменила врача в своем штабе
Россиянка Мария Шарапова отметила, что в начале марта 2016 года собрала
пресс-конференцию, на которой объявила о провале допинг-теста, чтобы объяснить ситуацию, а не найти сочувствие.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В прошлом году Шарапова была дисквалифицирована на 2 года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.
— Изначально, узнав о провале
Я играла в теннис с такой страстью и любовью, что не понимала, как люди верили в то, что я решила пойти легким путем. Что бы я изменила в этой истории? Если бы была возможность вернуться назад, то я бы сменила врача в своем штабе, который обратил бы мое внимание на включение мельдония в список запрещенных препаратов.
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