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22 марта 2017, 18:20 | Теннис | Спорт-Экспресс

Мария Шарапова: Если бы можно было вернуться назад, я бы сменила врача в своем штабе

Россиянка Мария Шарапова отметила, что в начале марта 2016 года собрала пресс-конференцию, на которой объявила о провале допинг-теста, чтобы объяснить ситуацию, а не найти сочувствие.

Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> отметила что в начале марта 2016 года собрала <nobr>пресс-конференцию</nobr> на которой объявила о провале <nobr>допинг-теста</nobr> чтобы объяснить ситуацию а не найти сочувствие. Увеличить
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© AP 2017

В прошлом году Шарапова была дисквалифицирована на 2 года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.

— Изначально, узнав о провале допинг-теста, я одновременно испытывала боль, разочарование и злость, — цитирует Vanity Fair Шарапову. — Затем я взяла себя в руки и задалась вопросом: «Так, у меня есть проблема, как бы теперь ее решить?» После этого я приняла решение собрать пресс-конференцию и объявить о случившемся. Это было сделано не для того, чтобы вызвать сочувствие у людей, а чтобы объяснить случившееся.

Я играла в теннис с такой страстью и любовью, что не понимала, как люди верили в то, что я решила пойти легким путем. Что бы я изменила в этой истории? Если бы была возможность вернуться назад, то я бы сменила врача в своем штабе, который обратил бы мое внимание на включение мельдония в список запрещенных препаратов.
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