Азаренко продемонстрировала свою форму спустя три месяца после родов
Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко в «Фейсбуке» опубликовала фото со своей тренировки.
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Видимо, что-то случилось...
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В ночь на 20 декабря 2016 года уроженка Минска стала мамой.
«Три месяца после родов. Лучше, чем
За свою карьеру Виктория выиграла 20 турниров WTA в одиночном разряде.
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