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22 марта 2017, 15:22 | Теннис | Чемпионат.com

Азаренко продемонстрировала свою форму спустя три месяца после родов

Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко в «Фейсбуке» опубликовала фото со своей тренировки.

Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория <span class=error>Азаренко</span> в Фейсбуке опубликовала <span class=stop>фото</span> со своей тренировки. Увеличить
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В ночь на 20 декабря 2016 года уроженка Минска стала мамой.

«Три месяца после родов. Лучше, чем когда-либо. Только начало», — подписала фото Азаренко.

За свою карьеру Виктория выиграла 20 турниров WTA в одиночном разряде.

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