Азаренко продемонстрировала свою форму спустя три месяца после родов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ночь на 20 декабря 2016 года уроженка Минска стала мамой.



«Три месяца после родов. Лучше, чем когда-либо. Только начало», — подписала фото Азаренко.

<aside name="clb13908197" class="teaser teaser_incontent teaser_facebook"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_facebook"> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FVictoriaAzarenka%2Fposts%2F1624709350877355%3A0&width=500" width="500" height="589" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908197.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

За свою карьеру Виктория выиграла 20 турниров WTA в одиночном разряде.