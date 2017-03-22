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https://sport.mail.ru/news/tennis/29165990/
22 марта 2017, 15:01 | Теннис | Чемпионат.com

Мугуруса: Турнир в Майами — особенный для меня, здесь состоялся мой прорыв

Испанка Гарбинье Мугуруса рассказала, почему считает турнир в Майами особенным для себя.

Во втором круге уроженка Каракаса встретится с победительницей матча Кристина Макхэйл (США) — Анника Бек (Германия).

«Турнир в Майами — особенный для меня, так как здесь состоялся мой прорыв. Я получила “уайлд кард” и дошла до четвёртого круга, обыграв двух теннисисток из топ-10. Это было поразительно. К тому же мне нравятся латиноамериканцы, так что здесь чувствую себя как дома.

До того как получила “уайлд кард”, я в Майами вообще не бывала. Помню, как следила за звёздами тенниса тех лет, когда сама выступала на турнирах рангом ниже. Я никогда этого не забуду», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.
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