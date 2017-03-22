Джокович и Серена отложили рекорды Майами на потом
Вслед за
Индиан-Уэллсом пройдёт ещё один крупный американский двухнедельный турнир, в Майами, с общим призовым фондом около $ 14 млн.
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Крупный объединённый турнир во Флориде пройдёт уже в 33-й раз. Причём он с момента своего появления сразу же проводился одновременно для мужчин и женщин. В 1985 году турнир прошёл в
Турнир WTA Premier Mandatory. Майами (Флорида, США). Miami Open.
Призовой фонд: $ 6 993 450.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 21 марта — 2 апреля.
Разница во времени с Москвой: -7 часов.
Участницы: Анжелика Кербер (2-е место в
Отказались от участия: Серена Уильямс (1), Тимя Бачински (16), Камила Джорджи (75).
Действующая чемпионка: Виктория Азаренко.
Безоговорочной рекордсменкой Майами по количеству титулов является Серена Уильямс. На её счету 8 побед, в том числе и две серии по три выигрыша подряд (2002−2004, 2007, 2008, 2013−2015). Однако в этом году свою впечатляющую коллекцию американка пополнить не сможет
Кроме Светланы Кузнецовой участие в турнире принимают ещё пять россиянок — Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова и Наталья Вихлянцева (WC). Ещё четыре теннисистки из России пробовали пробиться в основу через квалификацию — Евгения Родина, Анастасия Потапова, Ирина Хромачёва и Софья Жук.
Турнир ATP World Tour Masters 1000. Майами (Флорида, США). Miami Open.
Призовой фонд: $ 6 993 450.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 22 марта — 2 апреля.
Разница во времени с Москвой: -7 часов.
Участники: Станислас Вавринка (3), Милош Раонич (4), Кей Нисикори (5), Рафаэль Надаль (6), Марин Чилич (7), Доминик Тим (8), Роджер Федерер (10), Давид Гоффен (11), Карен Хачанов (51), Андрей Кузнецов (55), Константин Кравчук (86), Андрей Рублёв (WC).
Отказались от участия: Энди Маррей (1), Новак Джокович (2), Гаэль Монфис (9),
Действующий чемпион: Новак Джокович.
У мужчин в прошлом году Новак Джокович догнал Андре Агасси по количеству титулов в Майами — у каждого теперь их по шесть. Однако серб, как и Серена, пополнить свою копилку в этом году не сможет, поскольку тоже травмирован. С турнира снялся и лидер мирового рейтинга Энди Маррей, и таким образом посев возглавил Стэн Вавринка. В сетке значатся четверо россиян — Карен Хачанов, Андрей Кузнецов, Константин Кравчук и Андрей Рублёв (WC). Квалификационный барьер не смогли преодолеть Теймураз Габашвили и Михаил Южный.
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