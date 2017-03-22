Кузнецова: До 14 лет я не очень любила теннис

«До 14 лет я не очень любила теннис, но после переезда в Испанию полюбила. Я не смотрела испанское ТВ, так как многого не понимала, поэтому и тенниса видела не очень много. Но сейчас я наслаждаюсь игрой.



В США мне нравится то, что люди, и в частности комментаторы, очень позитивны. Я всегда прислушиваюсь к их комментариям, потому что на телевидении работают великие игроки. Они всегда говорят что-то интересное даже для людей, которые и так много знают о теннисе. Это любопытно.

На прошлой неделе комментировала Линдсей Дэвенпорт, и мне было интересно узнать её мнение об игре. Нам приходилось встречаться на корте, но я никогда не знала, что она думает об игре. Также было интересно послушать Ким Клейстерс на Australian Open пару лет назад. Мне нравилось всё, что она говорила. Это было интересно. Я всегда стараюсь чему-то учиться", — цитирует Кузнецову официальный сайт тура.