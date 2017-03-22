У чемпионки Индиан-Уэллса Весниной забрали кубок и вручили его Федереру

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">How does <a href="https://twitter.com/EVesnina001">@EVesnina001</a> lose her <a href="https://twitter.com/hashtag/BNPPO17?src=hash">#BNPPO17</a> ? midway through her champion's press conference?<br><br>??➡️ <a href="https://t.co/RbDT7nlRt7">pic.twitter.com/RbDT7nlRt7</a></p>— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) <a href="https://twitter.com/BNPPARIBASOPEN/status/843648171465105408">20 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Награда в Индиан-Уэллсе одна на двоих — ее получают победители мужского и женского турниров. В решающей встрече Веснина обыграла другую россиянка Светлану Кузнецову — 6:7, 7:5, 6:4. В мужском финале Федерер оказался сильнее своего соотечественника Станисласа Вавринки — 6:4, 7:5.