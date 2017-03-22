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22 марта 2017, 8:28 | Теннис | Lenta.Ru

У чемпионки Индиан-Уэллса Весниной забрали кубок и вручили его Федереру

Во время пресс-конференции российской теннисистки Елены Весниной, выигравшей турнир в Индиан-Уэллсе, организаторы забрали у чемпионки кубок, чтобы передать его победившему в мужском турнире швейцарцу Рождеру Федереру. Видео появилось в Twitter-аккаунте BNP Paribas Open.

Во время пресс-конференции российской теннисистки Елены Весниной выигравшей турнир в Индиан-Уэллсе организаторы забрали у чемпионки кубок чтобы передать его победившему в мужском турнире швейцарцу Рождеру Федереру. Награда одна на двоих — ее получают победители мужского и женского турниров. Увеличить
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Награда в Индиан-Уэллсе одна на двоих — ее получают победители мужского и женского турниров. В решающей встрече Веснина обыграла другую россиянка Светлану Кузнецову — 6:7, 7:5, 6:4. В мужском финале Федерер оказался сильнее своего соотечественника Станисласа Вавринки — 6:4, 7:5.

Соревнования в Индиан-Уэллсе проходили с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира превышает 10 миллионов долларов.
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