У чемпионки Индиан-Уэллса Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Во время
пресс-конференции российской теннисистки Елены Весниной, выигравшей турнир в Индиан-Уэллсе, организаторы забрали у чемпионки кубок, чтобы передать его победившему в мужском турнире швейцарцу Рождеру Федереру. Видео появилось в Twitter-аккаунте BNP Paribas Open.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Награда в
Соревнования в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter