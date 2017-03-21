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https://sport.mail.ru/news/tennis/29157985/
21 марта 2017, 22:54 | Теннис | Р-Спорт

Россиянка Потапова не смогла выйти в основную сетку теннисного турнира в Майами

Россиянка Анастасия Потапова потерпела поражение в финальном раунде квалификации теннисного турнира в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Во вторник 15-летняя российская теннисистка со счетом 3:6, 1:6 уступила словачке Яне Чепеловой, 15-му номеру посева в квалификации. Поединок продолжался чуть больше часа.

Соперница Чепеловой по первому кругу турнира станет известна позднее.
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