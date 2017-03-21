Следующей оппоненткой 31-летней спортсменки, занимающей 74-е место в рейтинге WТА, станет россиянка Светлана Кузнецова (7).



Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер (1) за выход в третий круг поспорит с китаянкой Дуань Инъин, одолевшей немку Лауру Зигемунд со счётом 7:6 (8:6), 6:3, а третья сеяная румынка Симона Халеп (3) начнёт выступление поединком с японкой Наоми Осакой, победившей словачку Кристину Кучову — 6:2, 6:3.