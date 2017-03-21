Кузнецова сыграет с Минэллой, а Кербер — с Инъин во 2-м круге турнира в Майами
Мэнди Минелла из Люксембурга в первом круге турнира в Майами победила чешку Кристину Плишкову со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 7:5.
Следующей оппоненткой 31-летней спортсменки, занимающей 74-е место в рейтинге WТА, станет россиянка Светлана Кузнецова (7).
Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер (1) за выход в третий круг поспорит с китаянкой Дуань Инъин, одолевшей немку Лауру Зигемунд со счётом 7:6 (8:6), 6:3, а третья сеяная румынка Симона Халеп (3) начнёт выступление поединком с японкой Наоми Осакой, победившей словачку Кристину Кучову — 6:2, 6:3.
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