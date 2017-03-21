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https://sport.mail.ru/news/tennis/29157588/
21 марта 2017, 22:21 | Теннис | Спорт-Экспресс

Квитова по-прежнему не знает, когда сможет вернуться на корт

Чешка Петра Квитова заявила, что упорно работает над восстановлением.

В декабре прошлого года на теннисистку в ее собственном доме напал грабитель и ранил спортсменку в руку.

— Привет всем! Хотела сказать привет, ведь время летит быстро, уже прошло три месяца с тех пор, как на меня напали, — написала Квитова на своей странице в «Инстаграме». — Хотела бы дать вам знать, что я упорно работаю над своим восстановлением. До сих пор не могу сказать вам, когда вернусь, но при этом скажу, что теннис — большая мотивация для меня, и пока я была вне игры, осознала, как мне нравится принимать вызовы! Мои взгляды на жизнь серьезно поменялись, я делаю все, чтобы дать себе второй шанс вернуться на корт. Спасибо вам за то, что остаетесь со мной, надеюсь скоро увидеться.
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