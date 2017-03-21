Александра Саснович пробилась в основную сетку престижного теннисного турнира в Майами

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во втором раунде квалификации белоруска выиграла со счетом 6:4, 6:2 у соперницы из Польши Магды Линетт, которая располагается значительно выше Саснович (120-й номер WTA) в рейтинге, занимая 73-е место. В первом круге квалификации минчанка была сильнее Элицы Костовой из Болгарии — 6:2, 0:6, 6:2.

Турнир категории «Премьер» в Майами стал удачным в прошлом году для ведущей белорусской теннисистки Виктории Азаренко. Победа во Флориде в 2016-м позволила ей надолго обосноваться в десятке лучших игроков мирового тура.