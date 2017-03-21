Александра Саснович пробилась в основную сетку престижного теннисного турнира в Майами
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в основную сетку престижного турнира категории «Премьер» (призовой фонд — $7 млн) в Майами (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Во втором раунде квалификации белоруска выиграла со счетом 6:4, 6:2 у соперницы из Польши Магды Линетт, которая располагается значительно выше Саснович (120-й номер WTA) в рейтинге, занимая 73-е место. В первом круге квалификации минчанка была сильнее Элицы Костовой из Болгарии — 6:2, 0:6, 6:2.
Турнир категории «Премьер» в Майами стал удачным в прошлом году для ведущей белорусской теннисистки Виктории Азаренко. Победа во Флориде в 2016-м позволила ей надолго обосноваться в десятке лучших игроков мирового тура.
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