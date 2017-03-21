Вихлянцева не смогла пробиться во второй круг турнира в Майами
Наталья Вихлянцева в матче первого круга турнира в Майами уступила Ларе Арруабаррене — 5:7, 1:6.
В другой встрече Дуань Инин победила Лауру Зигемунд.
Майами (США).
Турнир WTA Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 6 993 450 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Арруабаррена (Испания) — ВИХЛЯНЦЕВА (Россия, WC) — 7:5, 6:1.
Дуань Инин (Китай) — Зигемунд (Германия) — 7:6 (8:6), 6:3.
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