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https://sport.mail.ru/news/tennis/29157050/
21 марта 2017, 20:28 | Теннис | Спорт-Экспресс

Вихлянцева не смогла пробиться во второй круг турнира в Майами

Наталья Вихлянцева в матче первого круга турнира в Майами уступила Ларе Арруабаррене — 5:7, 1:6.

В другой встрече Дуань Инин победила Лауру Зигемунд.

Майами (США).

Турнир WTA Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 6 993 450 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Арруабаррена (Испания) — ВИХЛЯНЦЕВА (Россия, WC) — 7:5, 6:1.

Дуань Инин (Китай) — Зигемунд (Германия) — 7:6 (8:6), 6:3.
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