Бублик уступил Оливо в первом круге квалификации на турнире в Майами
Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик в первом круге квалификации турнира в Майами в трёх сетах уступил аргентинцу Ренсо Оливо (7) со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 1:6.
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Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. Бублик 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1
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