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https://sport.mail.ru/news/tennis/29156160/
21 марта 2017, 19:08 | Теннис | Sports.kz

Бублик уступил Оливо в первом круге квалификации на турнире в Майами

Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик в первом круге квалификации турнира в Майами в трёх сетах уступил аргентинцу Ренсо Оливо (7) со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 1:6.

Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик в первом круге квалификации турнира в Майами в трёх сетах уступил аргентинцу <span class=error>Ренсо</span> <span class=error>Оливо</span> (7) со счётом 5:7 7:6 (7:3) 1:6. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. Бублик 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Оливо 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

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