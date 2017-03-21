Гаэль Монфис снялся с «Мастерса» в Майами из-за травмы
11-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис, не сыграет на турнире Miami Open
из-за травмы ахиллова сухожилия.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я провел несколько тестов, которые выявили у меня хондропатию левой коленной чашечки и частичный надрыв ахиллова сухожилия. В ближайшее время я начну курс реабилитации и сделаю всё возможное, чтобы процесс восстановления прошёл как можно быстрее», — написал Монфис в своём микроблоге на сервисе Twitter.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter