Гаэль Монфис снялся с «Мастерса» в Майами из-за травмы

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«Я провел несколько тестов, которые выявили у меня хондропатию левой коленной чашечки и частичный надрыв ахиллова сухожилия. В ближайшее время я начну курс реабилитации и сделаю всё возможное, чтобы процесс восстановления прошёл как можно быстрее», — написал Монфис в своём микроблоге на сервисе Twitter.