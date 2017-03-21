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https://sport.mail.ru/news/tennis/29148407/
21 марта 2017, 10:38 | Теннис | GoTennis.ru

Гаэль Монфис снялся с «Мастерса» в Майами из-за травмы

11-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис, не сыграет на турнире Miami Open из-за травмы ахиллова сухожилия.

11-я ракетка мира француз <span class=error>Гаэль</span> <span class=error>Монфис</span> не сыграет на турнире Miami <span class=error>Open</span> <nobr>из-за </nobr>травмы <span class=error>ахиллова</span> сухожилия. Увеличить
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«Я провел несколько тестов, которые выявили у меня хондропатию левой коленной чашечки и частичный надрыв ахиллова сухожилия. В ближайшее время я начну курс реабилитации и сделаю всё возможное, чтобы процесс восстановления прошёл как можно быстрее», — написал Монфис в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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