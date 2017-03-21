Веснина: Ещё пару дней буду постоянно улыбаться
Елена Веснина после победы в
Индиан-Уэллсе призналась, что не ожидала от себя такого результата, а также затронула другие интересные темы.
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«Приехала в
Елена Веснина на прошлой неделе одержала главную победу в карьере. Ранее теннисистка ни разу не доходила даже до четвертьфинала на турнирах серии Premier Mandatory, но в
Елена впервые сыграла в
Веснина относится к возрастным теннисисткам, но её пример показывает, что всегда надо верить в свою мечту. Чуть более года назад она была во второй сотне и проиграла в первом круге квалификации в
«Вряд ли
Как только я стала побеждать сильных игроков, я подумала: «Отлично, ты можешь. Просто запомни, как ты это сделала, какие удары наносила, какие ощущения у тебя были на корте во время матчей. Сейчас я завоевала титул. Это звучит как чудо для всех. Для вас, уважаемые журналисты, для меня, для всех остальных девочек. Не думаю, что
— Когда я думаю о вашем прошедшем сезоне и о всей вашей карьере, то первое слово, которое приходит в голову — это дорога. Вам пришлось пройти долгий путь, чтобы оказаться здесь в качестве чемпионки турнира в
— Думаю, что на протяжении нескольких дней я буду улыбаться не переставая. Даже во сне я буду улыбаться. Это огромная победа для меня. Путь действительно был долгим. Президент ФТР Шамиль Тарпищев даже когда я занимала 15-е место в рейтинге говорил, что я являюсь сильной парницей. Я думала: «Ну ладно, я неплохая парница». Я играю в финале в
Я думаю, что это хорошо для болельщиков. Мы играем в двух разрядах и в обоих успешно.
Да, в одиночке у меня было пару лет, когда я не показывала нормальных результатов и действовала нестабильно. У меня было несколько травм. Когда мы выиграли парный US Open, я выходила на корт с травмой плеча и знала, что по окончании турнира мне предстоит взять паузу в выступлениях. Но я претендовала на победу в «Большом шлеме». Возможно, 50% игроков скажут мне, что я сумасшедшая, надо делать акцент на одиночке, но у меня другое отношение. Я думаю, что парный разряд очень помог моей одиночной карьере. Когда ты играешь, доходишь до финалов, побеждаешь, то ты тренируешься.
«Если ты веришь в себя, то можно всего добиться»
Если у тебя есть игра, если ты веришь в себя, если тебе ещё немного везёт, то можно всего добиться. Мой пример является показательным для всех действующих теннисисток. Даже когда я была 120-й, то вспоминала, что в 22 года была 22-й, а в 19 входила в топ-40. Это давало мне уверенность, потому что я знала, что уже поднималась до таких высот. Я не была так сильна физически, чтобы стабильно играть весь сезон. Обычно у меня было пару удачных месяцев и затем спад. Один хороший месяц, потом не очень. Этого недостаточно. Если ты хочешь быть
— Очевидно, что вы видите те углы, которые не видят другие теннисистки. Когда вы находитесь в непростых ситуациях, вы умеете импровизировать, а это часто случается в парном разряде. Как вам удалось прибавить в этом компоненте?
— На протяжении этих двух недель я очень хорошо чувствовала корт и создавала действительно необычные углы. Я очень часто играла слева, я наносила короткие удары слева кроссом, а затем переводила мяч по линии, но делала это с запасом. Я не пыталась попасть обязательно в линию.
В важные моменты многие девушки играют осторожно, отходят на два шага назад и просто возвращают мяч в корт. Если ко мне прилетит короткий мяч, то я пробью по линии или выполню короткий кросс с запасом над сеткой по ширине, а затем выйду вперёд. Девочки знают, что я хорошо действую у сетки. Надо выполнить действительно отличный удар, чтобы меня обвести. Светлана это делала отлично, она создавала углы благодаря своему форхенду, поэтому я поменяла тактику и стала бить ей под левую руку, когда выходила вперёд.
Теннис — это умная игра. Надо использовать свои лучшие удары и думать, потому что соперник нервничает. Он не знает, что ты будешь делать в конкретный момент: отойдёшь назад или пойдёшь к сетке. Когда ты идёшь вперёд, то давишь на своего оппонента. Конечно, надо иметь хорошую подачу и удары, чтобы так играть, но именно для этого мы и тренируемся.
«У нас есть футбол, биатлон, хоккей, но только не теннис»
— Кажется, что вы отлично играете, когда за вами следит вся Россия. Финал Олимпиады, Итоговый парный турнир, а теперь, насколько я слышала, права на финал в
Я знаю отличного российского комментатора, Анну Дмитриеву. Она почти как Федерер, только в вопросе комментирования. Что там говорить, она лучшая. Её внук написал мне: «Ваш матч покажут. Моя бабушка смогла этого добиться».
Они очень старались, потому что не так просто показать теннис в
Я очень рада, что они купили права. Вся моя семья и друзья, у которых нет спутникового телевидения, смогли просто включить телевизор и смотреть за нашим матчем на протяжении трёх часов. Это большое событие для женского тенниса, для российского тенниса. Я надеюсь, что многие люди, которые смотрели этот финал, станут фанатами нашего вида спорта.
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