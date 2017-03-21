Веснина: Ещё пару дней буду постоянно улыбаться

«Приехала в Индиан-Уэллс и поняла, что хочу здесь жить»

Елена Веснина на прошлой неделе одержала главную победу в карьере. Ранее теннисистка ни разу не доходила даже до четвертьфинала на турнирах серии Premier Mandatory, но в Индиан-Уэллсе показала замечательный теннис и обыграла нескольких именитых соперниц, включая бывших первых ракеток мира Анжелику Кербер и Винус Уильямс, а в финале Елена, уступая и по ходу второй, и по ходу третьей партий, смогла в очень драматичном и красивом матче победить Светлану Кузнецову. Журналисты очень любят беседовать с Весниной, потому что она всегда отвечает интересно и полно. Лишний раз в этом убедиться смогла обозреватель официального сайта WTA Кортни Нгуйен.



Елена впервые сыграла в Индиан-Уэллсе в возрасте 16 лет. Это была её первая поездка в США вообще. «Я не смогла попасть в квалификацию, но когда я приехала сюда, то осмотрела всё вокруг и сказала себе: “Вот это да, я хочу здесь жить!”. Я остановилась у очень хорошей пожилой женщины. У неё было две машины, одна из них кабриолет. Кроме того, на её участке находился сад с апельсинами и грейпфрутами. Это было очень красиво», — вспоминает россиянка.

Веснина относится к возрастным теннисисткам, но её пример показывает, что всегда надо верить в свою мечту. Чуть более года назад она была во второй сотне и проиграла в первом круге квалификации в Индиан-Уэллсе. Сейчас же Елена владеет одним из самых престижных трофеев. «Теннис — это потрясающе. Думаю, что моя история может стать примером для всех игроков. Я говорю это всем девочкам, которые считают: «Это конец света, конец карьеры, я проиграла в первом круге квалификации, что может быть хуже?». Надо просто начать с нового листа.

«Вряд ли кто-то считал, что я выиграю в Индиан-Уэллсе»

Как только я стала побеждать сильных игроков, я подумала: «Отлично, ты можешь. Просто запомни, как ты это сделала, какие удары наносила, какие ощущения у тебя были на корте во время матчей. Сейчас я завоевала титул. Это звучит как чудо для всех. Для вас, уважаемые журналисты, для меня, для всех остальных девочек. Не думаю, что кто-то мог выбрать меня в начале турнира в качестве победителя. Я сама не могла!».



— Когда я думаю о вашем прошедшем сезоне и о всей вашей карьере, то первое слово, которое приходит в голову — это дорога. Вам пришлось пройти долгий путь, чтобы оказаться здесь в качестве чемпионки турнира в Индиан-Уэллсе.

— Думаю, что на протяжении нескольких дней я буду улыбаться не переставая. Даже во сне я буду улыбаться. Это огромная победа для меня. Путь действительно был долгим. Президент ФТР Шамиль Тарпищев даже когда я занимала 15-е место в рейтинге говорил, что я являюсь сильной парницей. Я думала: «Ну ладно, я неплохая парница». Я играю в финале в Индиан-Уэллсе и по-прежнему просто хороший парный игрок. Я говорила с Екатериной Макаровой о том, что нас воспринимают только как парных теннисисток. Я сказала: «Катя, это неправильно. Мы универсальные игроки».

Цитата Мы умеем и то, и другое. Ты можешь быть в топ-20 в одиночке и в топ-10 в паре. Мы универсальны. Мы можем играть по всему корту.





Я думаю, что это хорошо для болельщиков. Мы играем в двух разрядах и в обоих успешно.

Да, в одиночке у меня было пару лет, когда я не показывала нормальных результатов и действовала нестабильно. У меня было несколько травм. Когда мы выиграли парный US Open, я выходила на корт с травмой плеча и знала, что по окончании турнира мне предстоит взять паузу в выступлениях. Но я претендовала на победу в «Большом шлеме». Возможно, 50% игроков скажут мне, что я сумасшедшая, надо делать акцент на одиночке, но у меня другое отношение. Я думаю, что парный разряд очень помог моей одиночной карьере. Когда ты играешь, доходишь до финалов, побеждаешь, то ты тренируешься.

«Если ты веришь в себя, то можно всего добиться»

Если у тебя есть игра, если ты веришь в себя, если тебе ещё немного везёт, то можно всего добиться. Мой пример является показательным для всех действующих теннисисток. Даже когда я была 120-й, то вспоминала, что в 22 года была 22-й, а в 19 входила в топ-40. Это давало мне уверенность, потому что я знала, что уже поднималась до таких высот. Я не была так сильна физически, чтобы стабильно играть весь сезон. Обычно у меня было пару удачных месяцев и затем спад. Один хороший месяц, потом не очень. Этого недостаточно. Если ты хочешь быть топ-игроком, ты должен быть стабильным на протяжении всего сезона. Это самая трудная задача для многих девушек. Мне надо понять, как держать форму.



— Очевидно, что вы видите те углы, которые не видят другие теннисистки. Когда вы находитесь в непростых ситуациях, вы умеете импровизировать, а это часто случается в парном разряде. Как вам удалось прибавить в этом компоненте?

— На протяжении этих двух недель я очень хорошо чувствовала корт и создавала действительно необычные углы. Я очень часто играла слева, я наносила короткие удары слева кроссом, а затем переводила мяч по линии, но делала это с запасом. Я не пыталась попасть обязательно в линию.



В важные моменты многие девушки играют осторожно, отходят на два шага назад и просто возвращают мяч в корт. Если ко мне прилетит короткий мяч, то я пробью по линии или выполню короткий кросс с запасом над сеткой по ширине, а затем выйду вперёд. Девочки знают, что я хорошо действую у сетки. Надо выполнить действительно отличный удар, чтобы меня обвести. Светлана это делала отлично, она создавала углы благодаря своему форхенду, поэтому я поменяла тактику и стала бить ей под левую руку, когда выходила вперёд.

Теннис — это умная игра. Надо использовать свои лучшие удары и думать, потому что соперник нервничает. Он не знает, что ты будешь делать в конкретный момент: отойдёшь назад или пойдёшь к сетке. Когда ты идёшь вперёд, то давишь на своего оппонента. Конечно, надо иметь хорошую подачу и удары, чтобы так играть, но именно для этого мы и тренируемся.

«У нас есть футбол, биатлон, хоккей, но только не теннис»

— Кажется, что вы отлично играете, когда за вами следит вся Россия. Финал Олимпиады, Итоговый парный турнир, а теперь, насколько я слышала, права на финал в Индиан-Уэллсе купил местный телеканал.

Цитата — Я прочла очень много сообщений от российских болельщиков. Они говорили: «Неужели никто не покажет финал в России? Вы издеваетесь?». Многие люди были очень недовольны.



Я знаю отличного российского комментатора, Анну Дмитриеву. Она почти как Федерер, только в вопросе комментирования. Что там говорить, она лучшая. Её внук написал мне: «Ваш матч покажут. Моя бабушка смогла этого добиться».