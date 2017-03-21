Кербер обойдёт Шарапову по количеству недель на вершине рейтинга WTA
В обновлённом рейтинге WТА от 20 марта немка Анжелика Кербер поднялась на первую строчку.
В связи с тем, что американка Серена Уильямс снялась с турнира в Майами, уроженка Бремена точно проведёт на вершине свою 21-ю и 22-ю недели.
По этому показателю Анжелика обойдёт бельгийку Ким Клейстерс (20 недель), Трэйси Остин (21 неделя) и Марию Шарапову (21 неделя), сообщает официальный сайт тура.
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