Кербер обойдёт Шарапову по количеству недель на вершине рейтинга WTA

В связи с тем, что американка Серена Уильямс снялась с турнира в Майами, уроженка Бремена точно проведёт на вершине свою 21-ю и 22-ю недели.



По этому показателю Анжелика обойдёт бельгийку Ким Клейстерс (20 недель), Трэйси Остин (21 неделя) и Марию Шарапову (21 неделя), сообщает официальный сайт тура.