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https://sport.mail.ru/news/tennis/29148399/
21 марта 2017, 10:23 | Теннис | Чемпионат.com

Кербер обойдёт Шарапову по количеству недель на вершине рейтинга WTA

В обновлённом рейтинге WТА от 20 марта немка Анжелика Кербер поднялась на первую строчку.

В связи с тем, что американка Серена Уильямс снялась с турнира в Майами, уроженка Бремена точно проведёт на вершине свою 21-ю и 22-ю недели.

По этому показателю Анжелика обойдёт бельгийку Ким Клейстерс (20 недель), Трэйси Остин (21 неделя) и Марию Шарапову (21 неделя), сообщает официальный сайт тура.
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