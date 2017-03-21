Евгения Родина вышла в финал квалификации турнира в Майами

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Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время теннисистки выполнили по одному эйсу. При этом 28-летняя Родина семь раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 31-летняя Градецка допустила шесть двойных ошибок и сделала три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу чешки.

За выход в основную сетку соревнований Miami Open Родина поспорит с румынкой Патрицией Марией Тиг.