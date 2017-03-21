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21 марта 2017, 9:32 | Теннис | GoTennis.ru

Евгения Родина вышла в финал квалификации турнира в Майами

79-я ракетка мира, россиянка Евгения Родина, переиграла чешку Люси Градецку, занимающую 159-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/2 и вышла в финал квалификации турнира в Майами.

79-я ракетка мира россиянка Евгения Родина переиграла чешку <span class=error>Люси</span> <span class=error>Градецку</span> занимающую 159-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 6/2 и вышла в финал квалификации турнира в Майами. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время теннисистки выполнили по одному эйсу. При этом 28-летняя Родина семь раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 31-летняя Градецка допустила шесть двойных ошибок и сделала три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу чешки.

За выход в основную сетку соревнований Miami Open Родина поспорит с румынкой Патрицией Марией Тиг.
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