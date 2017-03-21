Евгения Родина вышла в финал квалификации турнира в Майами
79-я ракетка мира, россиянка Евгения Родина, переиграла чешку Люси Градецку, занимающую 159-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/2 и вышла в финал квалификации турнира в Майами.
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Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время теннисистки выполнили по одному эйсу. При этом 28-летняя Родина семь раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
За выход в основную сетку соревнований Miami Open Родина поспорит с румынкой Патрицией Марией Тиг.
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