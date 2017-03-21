Miami Open. Расписание первого игрового дня

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В этот день на корты спорткомплекса Crandon Park Tennis Center выйдет только одна представительница России — Наталья Вихлянцева.

Вторник, 21 марта 2017 года.

Grandstand. Начало в 12:00 (19:00 по московскому времени)

Мэнди Минелла (Люксембург) — Кристина Плишкова (Чехия).

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Сара Эррани (Италия) — Белинда Бенчич (Швейцария).

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Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Дженнифер Брэди (США).

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Карина Виттхёфт (Германия) — Николь Гиббз (США).

Корт № 1. Начало не ранее 11:00 (18:00)

Йин-Йин Дуань (Китай) — Лаура Зигемунд (Германия).

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Кристина Куцова (Словакия) — Наоми Осака (Япония).

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Йоханна Ларссон (Швеция) — Моника Никулеску (Румыния).

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Пэн Шуай (Китай) — Данка Ковинич (Черногория).

Корт № 2. Начало не ранее 11:00 (18:00)

Лара Арруабаррена (Испания) — Наталья Вихлянцева (Россия).

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Виктория Голубич (Швейцария) — Цветана Пиронкова (Болгария).

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Катерина Бондаренко (Украина) — Паула Бадоса (Испания).

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Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Леся Цуренко (Украина).