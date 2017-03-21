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21 марта 2017, 9:14 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Расписание первого игрового дня

Вторник, 21 марта — первый игровой день турнира Miami Open в Майами (США). Сегодня начнутся поединки первого круга в женском одиночном разряде.

Вторник 21 марта — первый игровой день турнира Miami <span class=error>Open</span> в Майами (США). Сегодня начнутся поединки первого круга в женском одиночном разряде. Увеличить
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В этот день на корты спорткомплекса Crandon Park Tennis Center выйдет только одна представительница России — Наталья Вихлянцева.

Вторник, 21 марта 2017 года.

Grandstand. Начало в 12:00 (19:00 по московскому времени)
Мэнди Минелла (Люксембург) — Кристина Плишкова (Чехия).

Далее
Сара Эррани (Италия) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Далее
Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Дженнифер Брэди (США).

Далее
Карина Виттхёфт (Германия) — Николь Гиббз (США).

Корт № 1. Начало не ранее 11:00 (18:00)
Йин-Йин Дуань (Китай) — Лаура Зигемунд (Германия).

Далее
Кристина Куцова (Словакия) — Наоми Осака (Япония).

Далее
Йоханна Ларссон (Швеция) — Моника Никулеску (Румыния).

Далее
Пэн Шуай (Китай) — Данка Ковинич (Черногория).

Корт № 2. Начало не ранее 11:00 (18:00)
Лара Арруабаррена (Испания) — Наталья Вихлянцева (Россия).

Далее
Виктория Голубич (Швейцария) — Цветана Пиронкова (Болгария).

Далее
Катерина Бондаренко (Украина) — Паула Бадоса (Испания).

Далее
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Леся Цуренко (Украина).
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