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21 марта 2017, 8:12 | Теннис | Р-Спорт

Россиянин Габашвили уступил в квалификации теннисного «Мастерса» в Майами

МОСКВА, 21 мар — Р-Спорт. Россиянин Теймураз Габашвили проиграл в первом раунде квалификации теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Российский теннисист в двух сетах уступил американцу Франсису Тьяфо, пятому номеру посева в квалификации — 6:7 (2:7), 3:6. Соперники провели на корте 1 час 24 минуты.

«Мастерс» в Майами продлится до 2 апреля. Ранее в финал квалификации пробился другой россиянин Михаил Южный.
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