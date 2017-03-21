Россиянин Габашвили уступил в квалификации теннисного «Мастерса» в Майами
МОСКВА, 21 мар —
Р-Спорт. Россиянин Теймураз Габашвили проиграл в первом раунде квалификации теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
Российский теннисист в двух сетах уступил американцу Франсису Тьяфо, пятому номеру посева в квалификации — 6:7 (2:7), 3:6. Соперники провели на корте 1 час 24 минуты.
«Мастерс» в Майами продлится до 2 апреля. Ранее в финал квалификации пробился другой россиянин Михаил Южный.
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