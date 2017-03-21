Россиянин Габашвили уступил в квалификации теннисного «Мастерса» в Майами

Российский теннисист в двух сетах уступил американцу Франсису Тьяфо, пятому номеру посева в квалификации — 6:7 (2:7), 3:6. Соперники провели на корте 1 час 24 минуты.

«Мастерс» в Майами продлится до 2 апреля. Ранее в финал квалификации пробился другой россиянин Михаил Южный.