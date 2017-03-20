Майами. Анастасия Потапова вышла во второй раунд квалификации турнира

Первая встреча соперниц продолжалась 1 час 59 минут. За это время Анастасия записала в свой актив один эйс и пять двойных ошибок, реализовав шесть брейк-пойнтов. Мария дважды подавала навылет, сделала восемь эйсов и пять раз ошиблась при подаче.

В следующем раунде квалификационных соревнований в Майами Анастасия Потапова померится силами с одной из словачек — или с Ребеккой Шрамковой, или с Яной Чепелевой.