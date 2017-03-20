Майами. Анастасия Потапова вышла во второй раунд квалификации турнира
15-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 454-е место в мировой классификации, стала участницей второго отборочного круга на соревнованиях Miami Open в США, одолев в первом матче 84-й номер рейтинга WTA, 21-летнюю Марию Саккари, — 6/4, 0/6, 7/6 (2).
Первая встреча соперниц продолжалась 1 час 59 минут. За это время Анастасия записала в свой актив один эйс и пять двойных ошибок, реализовав шесть
В следующем раунде квалификационных соревнований в Майами Анастасия Потапова померится силами с одной из словачек — или с Ребеккой Шрамковой, или с Яной Чепелевой.
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