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20 марта 2017, 23:02 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Ирина Хромачёва покидает соревнования

90-й номер мировой классификации, 21-летняя россиянка Ирина Хромачёва, не смогла выйти во второй раунд отборочного турнира в Майами, проиграв на старте соревнований 131-й ракетке мира, 25-летней парагвайке Веронике Роиг Сепеде, — 4/6, 2/6.

За 1 час 16 минут, проведённые на корте, Ирина реализовала два брейк-пойнта и девять раз ошиблась на подаче, тогда как Вероника сделала пять брейков и допустила четыре двойные ошибки. Прежде счёт в личных противостояниях между спортсменками был 3:0 в пользу представительницы России.

В следующем круге квалификационных соревнований в США Сепеде сыграет с хозяйкой кортов Ириной Фалькони.
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15-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 454-е место в мировой классификации, стала участницей второго отборочного круга на соревнованиях Miami Open в США, одолев в первом матче 84-й номер рейтинга WTA, 21-летнюю Марию Саккари, — 6/4, 0/6, 7/6 (2).
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