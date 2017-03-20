Miami Open. Ирина Хромачёва покидает соревнования

За 1 час 16 минут, проведённые на корте, Ирина реализовала два брейк-пойнта и девять раз ошиблась на подаче, тогда как Вероника сделала пять брейков и допустила четыре двойные ошибки. Прежде счёт в личных противостояниях между спортсменками был 3:0 в пользу представительницы России.

В следующем круге квалификационных соревнований в США Сепеде сыграет с хозяйкой кортов Ириной Фалькони.