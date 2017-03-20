Miami Open. Ирина Хромачёва покидает соревнования
90-й номер мировой классификации, 21-летняя россиянка Ирина Хромачёва, не смогла выйти во второй раунд отборочного турнира в Майами, проиграв на старте соревнований 131-й ракетке мира, 25-летней парагвайке Веронике Роиг Сепеде, — 4/6, 2/6.
За 1 час 16 минут, проведённые на корте, Ирина реализовала два
В следующем круге квалификационных соревнований в США Сепеде сыграет с хозяйкой кортов Ириной Фалькони.
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