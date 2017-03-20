Михаил Южный успешно стартовал в квалификации «Мастерса» в Майами

Первая встреча соперников длилась 2 часа 43 минуты. За это время Южный сделал восемь эйсов, три брейка и семь двойных ошибок. Винсен пять раз подавал навылет, реализовал три брейк-пойнта и пять раз ошибся на подаче.

Во втором круге турнира в США Михаил Южный сразится либо с итальянцем Федерико Гайо, либо с британцем Альяжем Бедене.