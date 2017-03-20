Михаил Южный успешно стартовал в квалификации «Мастерса» в Майами
34-летний российский теннисист Михаил Южный, находящийся на 87-й позиции в мировой табели о рангах, с победы стартовал в квалификации соревнований Miami Open, одолев в дебютном поединке 167-ю ракетку мира, 31-летнего француза Венсана Мийо, — 6/4, 4/6, 7/6 (4).
Первая встреча соперников длилась 2 часа 43 минуты. За это время Южный сделал восемь эйсов, три брейка и семь двойных ошибок. Винсен пять раз подавал навылет, реализовал три
Во втором круге турнира в США Михаил Южный сразится либо с итальянцем Федерико Гайо, либо с британцем Альяжем Бедене.
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