Роман Сафиуллин не смог пробиться в основную сетку «Челленджера» в Гуанчжоу
19-летний российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий 397-е место в рейтинге АТР, не смог преодолеть квалификационный барьер на соревнованиях категории «Челленджер» в Китае, уступив в финальном отборочном матче 318-й ракетке мира, 21-летнему итальянцу Лоренцо Сонего, — 3/6, 4/6.
За 1 час 26 минут, проведённые на корте, Роман лишь раз подал навылет и сделал четыре брейка, тогда как его оппонент записал в свой актив шесть эйсов и одну двойную ошибку, реализовав шесть
В первом круге турнира в Гуанчжоу Лоренцо Сонего сразится со своим соотечественником Томасом Фаббиано.
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