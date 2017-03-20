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https://sport.mail.ru/news/tennis/29144731/
20 марта 2017, 22:21 | Теннис | GoTennis.ru

Роман Сафиуллин не смог пробиться в основную сетку «Челленджера» в Гуанчжоу

19-летний российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий 397-е место в рейтинге АТР, не смог преодолеть квалификационный барьер на соревнованиях категории «Челленджер» в Китае, уступив в финальном отборочном матче 318-й ракетке мира, 21-летнему итальянцу Лоренцо Сонего, — 3/6, 4/6.

За 1 час 26 минут, проведённые на корте, Роман лишь раз подал навылет и сделал четыре брейка, тогда как его оппонент записал в свой актив шесть эйсов и одну двойную ошибку, реализовав шесть брейк-пойнтов. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В первом круге турнира в Гуанчжоу Лоренцо Сонего сразится со своим соотечественником Томасом Фаббиано.
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