Роман Сафиуллин не смог пробиться в основную сетку «Челленджера» в Гуанчжоу

За 1 час 26 минут, проведённые на корте, Роман лишь раз подал навылет и сделал четыре брейка, тогда как его оппонент записал в свой актив шесть эйсов и одну двойную ошибку, реализовав шесть брейк-пойнтов. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В первом круге турнира в Гуанчжоу Лоренцо Сонего сразится со своим соотечественником Томасом Фаббиано.