Трофей Индиан-Уэллса от Весниной унесли Федереру

Россиянка увлечённо отвечала на вопросы, когда один из организаторов турнира забрал стоявший рядом с ней победный трофей, чтобы унести на корт, где завершался финал мужского одиночного разряда между швейцарцами Роджером Федерером и Станисласом Вавринкой. Елена сначала воскликнула: «Нет-нет, не уносите, пожалуйста! — но после объяснений организаторов с улыбкой сказала: — Ничего страшного. Отдайте его Роджеру».