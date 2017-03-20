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20 марта 2017, 19:59 | Теннис | Чемпионат.com

Трофей Индиан-Уэллса от Весниной унесли Федереру

Во время послематчевой пресс-конференция чемпионки турнира в Индиан-Уэллсе Елены Весниной произошёл курьёзный случай.

Россиянка увлечённо отвечала на вопросы, когда один из организаторов турнира забрал стоявший рядом с ней победный трофей, чтобы унести на корт, где завершался финал мужского одиночного разряда между швейцарцами Роджером Федерером и Станисласом Вавринкой. Елена сначала воскликнула: «Нет-нет, не уносите, пожалуйста! — но после объяснений организаторов с улыбкой сказала: — Ничего страшного. Отдайте его Роджеру».
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Впервые на соревнованиях в Индиан-Уэллсе в двух финалах сыграют соотечественники

Впервые в истории турнира в Индиан-Уэллсе, насчитывающей 43 года, в каждом из решающих поединков в одиночном разряде выступят теннисисты из одной страны. Об этом сообщает официальный Twitter соревнований.
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