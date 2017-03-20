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https://sport.mail.ru/news/tennis/29142986/
20 марта 2017, 18:56 | Теннис | ТАСС

Восстановление теннисистки Квитовой после вооруженного нападения проходит без осложнений

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Восстановление чешской теннисистки Петры Квитовой, подвергшейся вооруженному нападению, проходит без осложнений. Об этом заявил представитель спортсменки Карел Тейкал, чьи слова приводит AFP.

В декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки 5 тысяч чешских крон и скрылся. Позднее стало известно, что спортсменка перенесла операцию и вынуждена пропустить около шести месяцев.

«Петра уже без проблем использует поврежденную руку в повседневной жизни, — сказал Тейкал. — Рука, конечно, ослабла, остались шрамы, но на первый взгляд не видно, что она была ранена. Ее восстановление продолжается, пока осложнений нет».

Квитова в настоящее время занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является двукратной победительницей Уимблдонского турнира, бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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