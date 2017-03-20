Восстановление теннисистки Квитовой после вооруженного нападения проходит без осложнений

В декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки 5 тысяч чешских крон и скрылся. Позднее стало известно, что спортсменка перенесла операцию и вынуждена пропустить около шести месяцев.

«Петра уже без проблем использует поврежденную руку в повседневной жизни, — сказал Тейкал. — Рука, конечно, ослабла, остались шрамы, но на первый взгляд не видно, что она была ранена. Ее восстановление продолжается, пока осложнений нет».