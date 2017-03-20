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https://sport.mail.ru/news/tennis/29140676/
20 марта 2017, 16:04 | Теннис | Чемпионат.com

Федерер обновил рекорд турниров «Мастерс-1000», обойдя Агасси

Швейцарец Роджер Федерер, обыгравший в финале турнира в Индиан-Уэллсе своего соотечественника Станисласа Вавринку со счётом 6:4, 7:5, превзошёл достижение американца Андре Агасси.

Между первым и последним на данный момент титулом уроженца Базеля на соревнованиях «Мастерс-1000» прошло 15 лет. Предыдущий рекорд, принадлежавший Агасси, составлял 14 лет (1990 и 2004).

Всего Роджер завоевал 25 титулов на турнирах «Мастерс-1000». По этому показателю он уступает лишь сербу Новаку Джоковичу (30) и испанцу Рафаэлю Надалю (28).

Все титулы Федерера на турнирах «Мастерс-1000»:
2002 — 1 (Гамбург).
2004 — 3 (Индиан-Уэллс, Гамбург, Торонто).
2005 — 4 (Индиан-Уэллс, Майами, Гамбург, Цинциннати).
2006 — 4 (Индиан-Уэллс, Майами, Торонто, Мадрид).
2007 — 2 (Гамбург, Цинциннати).
2009 — 2 (Мадрид, Цинциннати).
2010 — 1 (Цинциннати).
2011 — 1 (Париж).
2012 — 3 (Индиан-Уэллс, Мадрид, Цинциннати).
2014 — 2 (Цинциннати, Шанхай).
2015 — 1 (Цинциннати).
2017 — 1 (Индиан-Уэллс).
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