Федерер обновил рекорд турниров «Мастерс-1000», обойдя Агасси

Между первым и последним на данный момент титулом уроженца Базеля на соревнованиях «Мастерс-1000» прошло 15 лет. Предыдущий рекорд, принадлежавший Агасси, составлял 14 лет (1990 и 2004).



Всего Роджер завоевал 25 титулов на турнирах «Мастерс-1000». По этому показателю он уступает лишь сербу Новаку Джоковичу (30) и испанцу Рафаэлю Надалю (28).



Все титулы Федерера на турнирах «Мастерс-1000»:

2002 — 1 (Гамбург).

2004 — 3 (Индиан-Уэллс, Гамбург, Торонто).

2005 — 4 (Индиан-Уэллс, Майами, Гамбург, Цинциннати).

2006 — 4 (Индиан-Уэллс, Майами, Торонто, Мадрид).

2007 — 2 (Гамбург, Цинциннати).

2009 — 2 (Мадрид, Цинциннати).

2010 — 1 (Цинциннати).

2011 — 1 (Париж).

2012 — 3 (Индиан-Уэллс, Мадрид, Цинциннати).

2014 — 2 (Цинциннати, Шанхай).

2015 — 1 (Цинциннати).

2017 — 1 (Индиан-Уэллс).