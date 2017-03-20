Тарпищев: Победа российской теннисистки Весниной в Индиан-Уэллсе не стала сюрпризом
МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа россиянки Елены Весниной на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в
Индиан-Уэллсе не стала сюрпризом. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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В ночь на понедельник Веснина в финале победила в трех сетах соотечественницу Светлану Кузнецову. Турнир в Индиан- Уэллсе является одним из девяти соревнований серии Masters, на котором выступают и мужчины, и женщины. Победитель (как у мужчин, так и у женщин) получает 1000 рейтинговых очков.
«Прорыв в одиночных выступлениях случился у Весниной
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