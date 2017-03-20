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20 марта 2017, 14:28 | Теннис | ТАСС

Тарпищев: Победа российской теннисистки Весниной в Индиан-Уэллсе не стала сюрпризом

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа россиянки Елены Весниной на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе не стала сюрпризом. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

По словам главы Федерации тенниса России в одиночке Веснина играет не хуже чем в паре. Увеличить
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В ночь на понедельник Веснина в финале победила в трех сетах соотечественницу Светлану Кузнецову. Турнир в Индиан- Уэллсе является одним из девяти соревнований серии Masters, на котором выступают и мужчины, и женщины. Победитель (как у мужчин, так и у женщин) получает 1000 рейтинговых очков.

«Прорыв в одиночных выступлениях случился у Весниной где-то два года назад, так что сюрпризом ее победа в Индиан-Уэллсе не стала. В одиночке она играет не менее уверенно, чем в паре, — сказал Тарпищев. — На первый план финала между Весниной и Кузнецовой выходила “физика” — кто из теннисисток лучше готов, ведь соперницы друг друга хорошо знают и сюрпризов никаких преподнести не могли. И когда во втором сете Кузнецова просела по физике, ход финального матча перевернулся в пользу Весниной».
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