Тарпищев: Победа российской теннисистки Весниной в Индиан-Уэллсе не стала сюрпризом

В ночь на понедельник Веснина в финале победила в трех сетах соотечественницу Светлану Кузнецову. Турнир в Индиан- Уэллсе является одним из девяти соревнований серии Masters, на котором выступают и мужчины, и женщины. Победитель (как у мужчин, так и у женщин) получает 1000 рейтинговых очков.

«Прорыв в одиночных выступлениях случился у Весниной где-то два года назад, так что сюрпризом ее победа в Индиан-Уэллсе не стала. В одиночке она играет не менее уверенно, чем в паре, — сказал Тарпищев. — На первый план финала между Весниной и Кузнецовой выходила “физика” — кто из теннисисток лучше готов, ведь соперницы друг друга хорошо знают и сюрпризов никаких преподнести не могли. И когда во втором сете Кузнецова просела по физике, ход финального матча перевернулся в пользу Весниной».