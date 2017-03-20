Тарпищев: Шараповой потребуется минимум полгода на адаптацию после возвращения

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В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест, в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил ее отстранение до 15 месяцев.

«Шарапова сейчас готовится к возвращению в тур. Но сразу же результатов и побед ждать не стоит. На адаптацию после возвращения в соревновательный график у нее уйдет минимум полгода», — сказал Тарпищев.