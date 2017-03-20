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20 марта 2017, 14:26 | Теннис | ТАСС

Тарпищев: Шараповой потребуется минимум полгода на адаптацию после возвращения

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российской теннисистке Марии Шараповой будет необходимо минимум полгода на адаптацию после возвращения в соревновательный режим. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Дисквалификация россиянки завершается 26 апреля 2017 года она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте. Увеличить
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В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест, в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил ее отстранение до 15 месяцев.

«Шарапова сейчас готовится к возвращению в тур. Но сразу же результатов и побед ждать не стоит. На адаптацию после возвращения в соревновательный график у нее уйдет минимум полгода», — сказал Тарпищев.

Дисквалификация россиянки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте (22—30 апреля), организаторы которого предоставили Шараповой wild card (специальное приглашение).
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Ассоциация лаун-тенниса Великобритании выступила против предоставления Шараповой wild card на местные турниры

По сообщению британского издания The Times, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTА) настаивает на том, чтобы организаторы турниров в Ноттингеме, Бирмингеме и Истбурне отказались от идеи предоставить экс-первой ракетке мира, россиянке Марии Шараповой, приглашения в основную сетку соревнований.
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