Тарпищев: Шараповой потребуется минимум полгода на адаптацию после возвращения
МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российской теннисистке Марии Шараповой будет необходимо минимум полгода на адаптацию после возвращения в соревновательный режим. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла
«Шарапова сейчас готовится к возвращению в тур. Но сразу же результатов и побед ждать не стоит. На адаптацию после возвращения в соревновательный график у нее уйдет минимум полгода», — сказал Тарпищев.
Дисквалификация россиянки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте (
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