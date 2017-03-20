Эксперт: Победа Весниной в Индиан-Уэллсе сравнима с успехом на турнире Большого шлема

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В ночь на понедельник Веснина в финале победила в трех сетах соотечественницу Светлану Кузнецову. Турнир в Индиан- Уэллсе является одним из девяти соревнований серии «Мастерс», на котором выступают и мужчины, и женщины. Победитель (как у мужчин, так и у женщин) получает 1000 очков.

«Это огромнейший успех — выигрыш турнира “супердевятки” можно сравнить с Большим шлемом. Лена знает, как надо играть против Кузнецовой, знает, что ее надо давить, — сказал Чесноков. — Ни в коем случае не отдавать инициативу, при любой возможности искать атаку. У Кузнецовой справа тяжелый мужской удар, и когда она им играет, то мяч после касания площадки в результате вращения удаляется из площадки, и многие девочки из-за этого с ним не справляются, что придает Кузнецовой уверенности».

«Лена должна была готовиться к этому, быть в корте, не затягивать розыгрыши с 15−20 ударами. Если бы она втянулась в них, то сил бы не осталось. Сейчас она находится в очень хорошей форме, есть уверенность», — добавил он.

По ходу турнира Веснина также обыграла американку Шелби Роджерс, Тиму Бабош (Венгрия), ставшую первой ракеткой мира Ангелику Кербер (Германия), Винус Уильямс (США) и Кристину Младенович (Франция).

«Во втором круге она попала на Роджерс, которой дважды проиграла в прошлом году — на “Ролан Гарросе” и в Китае, и победа над ней стала весомым результатом. Потом ее феноменальный матч против Кербер, которая на тот момент была второй ракеткой мира, а сейчас она уже первая», — подчеркнул Чесноков.