Кузнецова: Я проиграла матч, который должна была выиграть, но это теннис

«Нужно сохранять позитивный настрой. Я дошла до финала — это здорово. Я проиграла матч, который должна была выиграть, но это теннис. Никто не умер, так что буду двигаться дальше. Я на правильном пути. Я играю лучше, выигрываю много матчей в двух сетах. Я настроена положительно.



Конечно, я расстроена поражением, но буду выше этого. Надеюсь, всё будет нормально», — цитирует Кузнецову официальный сайт тура.