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20 марта 2017, 12:59 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецова: Я проиграла матч, который должна была выиграть, но это теннис

Россиянка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями после поражения от своей соотечественницы Елены Весниной в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 4:6.

«Нужно сохранять позитивный настрой. Я дошла до финала — это здорово. Я проиграла матч, который должна была выиграть, но это теннис. Никто не умер, так что буду двигаться дальше. Я на правильном пути. Я играю лучше, выигрываю много матчей в двух сетах. Я настроена положительно.

Конечно, я расстроена поражением, но буду выше этого. Надеюсь, всё будет нормально», — цитирует Кузнецову официальный сайт тура.
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