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https://sport.mail.ru/news/tennis/29136907/
20 марта 2017, 12:03 | Теннис | Р-Спорт

Вавринка после финала в США назвал Федерера ослом, но признал его гениальность

МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт. Швейцарец Станислас Вавринка после финала теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе назвал соперника по решающему матчу Роджера Федерера ослом, но признал его гениальность, как спортсмена, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Федерер в воскресенье обыграл Вавринку в финале «Мастерса» со счетом 6:4, 7:5. Во время интервью Вавринки, которое тот давал по горячим следам прямо на корте, Федерер дурачился и смеялся, чем разозлил соотечественника.

«Я хотел бы поздравить Роджера. Он смеется. Он осел, но никаких проблем», — сказал Вавринка, взглянув на Федерера, и тут же извинился перед зрителями, объяснив свое поведение усталостью.

«То, как он играет — это просто прекрасно, — заявил впоследствии Вавринка. — Все выглядит идеально. Он великолепно двигается, у него потрясающее чутье. Он на корте делает всё, что возможно. Он лучший игрок за всю историю, поэтому мы все привыкли проигрывать ему».

Федерер, в свою очередь, заявил, что своим смехом пытался подбодрить Вавринку после поражения. «Я просто хотел отвлечь его. Думаю, мне это удалось», — сказал Роджер.

Отвечая на вопрос, обзывали ли его ранее подобным образом, Федерер отшутился, что слышал это «уже много-много раз». «Поэтому я воспринял эти слова, как комплимент. Камеры не везде сопровождают вас, потому могу сказать, что меня и раньше так называли. На самом деле, довольно часто. На корте это впервые, но ничего страшного», — сказал швейцарец с улыбкой.
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