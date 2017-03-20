Вавринка после финала в США назвал Федерера ослом, но признал его гениальность

Федерер в воскресенье обыграл Вавринку в финале «Мастерса» со счетом 6:4, 7:5. Во время интервью Вавринки, которое тот давал по горячим следам прямо на корте, Федерер дурачился и смеялся, чем разозлил соотечественника.

«Я хотел бы поздравить Роджера. Он смеется. Он осел, но никаких проблем», — сказал Вавринка, взглянув на Федерера, и тут же извинился перед зрителями, объяснив свое поведение усталостью.

«То, как он играет — это просто прекрасно, — заявил впоследствии Вавринка. — Все выглядит идеально. Он великолепно двигается, у него потрясающее чутье. Он на корте делает всё, что возможно. Он лучший игрок за всю историю, поэтому мы все привыкли проигрывать ему».

Федерер, в свою очередь, заявил, что своим смехом пытался подбодрить Вавринку после поражения. «Я просто хотел отвлечь его. Думаю, мне это удалось», — сказал Роджер.