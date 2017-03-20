Немецкая теннисистка Ангелика Кербер возглавила мировой рейтинг, Виктория Азаренко опустилась на 48-е место
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немка Ангелика Кербер возглавляет обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), сместив с первой позиции американку Серену Уильямс, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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На прошлой неделе Ангелика Кербер добралась до 1/8 финала турнира в американском
Арина Соболенко проиграла в финале теннисного турнира в КитаеВ решающем поединке Соболенко встречалась с российской теннисисткой Екатериной Александровой (106-й номер рейтинга WTA) и уступила в двух сетах — 2:6, 5:7.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Ангелика Кербер (Германия) — 7515 очков,
2. Серена Уильямс (США) — 7130,
3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5640,
4. Доминика Цибулкова (Словакия) — 5160,
5. Симона Халеп (Румыния) — 5022,
6. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790,
7. Светлана Кузнецова (Россия) — 4555,
8. Агнешка Радваньска (Польша) — 4345,
9. Мэдисон Киз (США) — 4007,
10. Элина Свитолина (Украина) — 3850.
Триумфатор мужского турнира в
1. Энди Маррей (Великобритания) — 12005,
2. Новак Джокович (Сербия) — 8915,
3. Стэн Вавринка (Швейцария) — 5705,
4. Кеи Нишикори (Япония) — 4730,
5. Милош Раонич (Канада) — 4480,
6. Роджер Федерер (Швейцария) — 4305,
7. Рафаэль Надаль (Испания) — 4115,
8. Доминик Тим (Австрия) — 3465,
9. Марин Чилич (Хорватия) — 3420,
10.
Белорусский теннисист Владимир Игнатик находится на 147-й позиции, имея 402, в парном рейтинге Максим Мирный занимает 26-е место.
На этой неделе ведущие теннисисты планеты выступят на престижном турнире в американском Майами, который стартует 22 марта.
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