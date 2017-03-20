Немецкая теннисистка Ангелика Кербер возглавила мировой рейтинг, Виктория Азаренко опустилась на 48-е место

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На прошлой неделе Ангелика Кербер добралась до 1/8 финала турнира в американском Индиан-Уэллсе, а Серена Уильямс в нем не выступала. Эти соревнования накануне выиграла россиянка Елена Веснина, победившая в решающем поединке свою соотечественницу Светлану Кузнецову. В прошлом году Серена Уильямс дошла до финала, в котором уступила белоруске Виктории Азаренко. Сейчас Виктория Азаренко, которая после рождения сына планирует вернуться на корт летом, занимает 48-е место в рейтинге WTA. Белорусская теннисистка Александра Саснович находится на 120-й позиции, Арина Соболенко, выступавшая в финальном поединке турнира в китайском Шэньчжэне, поднялась на 130-ю строку, Ольга Говорцова занимает 186-м место, у Веры Лапко 270-я позиция.

Арина Соболенко проиграла в финале теннисного турнира в КитаеВ решающем поединке Соболенко встречалась с российской теннисисткой Екатериной Александровой (106-й номер рейтинга WTA) и уступила в двух сетах — 2:6, 5:7.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Ангелика Кербер (Германия) — 7515 очков,

2. Серена Уильямс (США) — 7130,

3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5640,

4. Доминика Цибулкова (Словакия) — 5160,

5. Симона Халеп (Румыния) — 5022,

6. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790,

7. Светлана Кузнецова (Россия) — 4555,

8. Агнешка Радваньска (Польша) — 4345,

9. Мэдисон Киз (США) — 4007,

10. Элина Свитолина (Украина) — 3850.

Триумфатор мужского турнира в Индиан-Уэллсе швейцарец Роджер Федерер поднялся на 6-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Первая десятка рейтинга АТР сегодня выглядит так:

1. Энди Маррей (Великобритания) — 12005,

2. Новак Джокович (Сербия) — 8915,

3. Стэн Вавринка (Швейцария) — 5705,

4. Кеи Нишикори (Япония) — 4730,

5. Милош Раонич (Канада) — 4480,

6. Роджер Федерер (Швейцария) — 4305,

7. Рафаэль Надаль (Испания) — 4115,

8. Доминик Тим (Австрия) — 3465,

9. Марин Чилич (Хорватия) — 3420,

10. Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) — 3310.

Белорусский теннисист Владимир Игнатик находится на 147-й позиции, имея 402, в парном рейтинге Максим Мирный занимает 26-е место.

На этой неделе ведущие теннисисты планеты выступят на престижном турнире в американском Майами, который стартует 22 марта.