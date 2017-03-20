Рейтинг АТП. Роджер Федерер поднялся на шестое место, Владимир Игнатик — лучший среди белорусов
20 марта обновлен рейтинг АТП. В топ-3 изменений нет. Швейцарец Роджер Федерер после победы на турнире в
Индиан-Уэллсе поднялся на четыре позиции. Владимир Игнатик занимает 147-е место.
Рейтинг АТП. Положение на 20 марта
1 (1) Э. Маррей (Великобритания) 12005
2 (2) Н. Джокович (Сербия) 8915
3 (3) С. Вавринка (Швейцария) 5705
4 (5) К. Нисикори (Япония) 4730
5 (4) М. Раонич (Канада) 4480
6 (10) Р. Федерер (Швейцария) 4305
7 (6) Р. Надаль (Испания) 4145
8 (9) Д. Тим (Австрия) 3465
9 (8) М. Чилич (Хорватия) 3420
10 (8)
147 (163) Владимир ИГНАТИК (Беларусь) — 402
185 (178) Илья ИВАШКО (Беларусь) — 308
361 (352) Дмитрий ЖИРМОНТ (Беларусь) — 126.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter