Прошла жеребьёвка квалификации турнира ATP в Майами
В Майами состоялась жеребьёвка квалификации турнира Miami Open, который пройдёт с 22 марта по 2 апреля.
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За место в основной сетке соревнований поборются двое представителей России — Михаил Южный и Теймураз Габашвили. На старте квалификационного отбора они сразятся с французом Венсаном Мийо и американцем Фрэнсисом Тиафо соответственно.
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