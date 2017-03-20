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20 марта 2017, 10:46 | Теннис | GoTennis.ru

Прошла жеребьёвка квалификации турнира ATP в Майами

В Майами состоялась жеребьёвка квалификации турнира Miami Open, который пройдёт с 22 марта по 2 апреля.

В Майами состоялась жеребьёвка квалификации турнира Miami <span class=error>Open</span> который пройдёт с 22 марта по 2 апреля. Увеличить
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За место в основной сетке соревнований поборются двое представителей России — Михаил Южный и Теймураз Габашвили. На старте квалификационного отбора они сразятся с французом Венсаном Мийо и американцем Фрэнсисом Тиафо соответственно.
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