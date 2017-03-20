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20 марта 2017, 9:45 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер стал самым возрастным победителем турнира серии «Мастерс»

Швейцарец Роджер Федерер стал самым возрастным победителем турнира серии «Мастерс». Свой титул на соревнованиях BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе он завоевал в возрасте 35 лет и 7 месяцев.

Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> стал самым возрастным победителем турнира серии <span class=error>Мастерс</span>. Свой титул на соревнованиях BNP Paribas <span class=error>Open</span> в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> он завоевал в возрасте 35 лет и 7 месяцев. Увеличить
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Предыдущий рекорд принадлежал американцу Андре Агасси. В 2004 году ему удалось выиграть «Мастерс» в Цинциннати в возрасте 34 лет и 3 месяцев. Третьим в этом рейтинге идёт хорват Иван Любичич, который одержал победу в Индиан-Уэллсе в 31 год.
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