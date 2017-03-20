Роджер Федерер стал самым возрастным победителем турнира серии «Мастерс»
Швейцарец Роджер Федерер стал самым возрастным победителем турнира серии «Мастерс». Свой титул на соревнованиях BNP Paribas Open в
Индиан-Уэллсе он завоевал в возрасте 35 лет и 7 месяцев.
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Предыдущий рекорд принадлежал американцу Андре Агасси. В 2004 году ему удалось выиграть «Мастерс» в Цинциннати в возрасте 34 лет и 3 месяцев. Третьим в этом рейтинге идёт хорват Иван Любичич, который одержал победу в
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