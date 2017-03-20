Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29134719/
20 марта 2017, 9:27 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка квалификации турнира WTA в Майами

В Майами прошла жеребьёвка квалификации женского турнира Miami Open, который пройдёт с 21 марта по 2 апреля.

В Майами прошла жеребьёвка квалификации женского турнира Miami <span class=error>Open</span> который пройдёт с 21 марта по 2 апреля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За место в основной сетке соревнований буду бороться четыре россиянки: Евгения Родина, Анастасия Потапова, Ирина Хромачёва и Софья Жук. На старте квалификационного отбора Родиной предстоит встреча с чешкой Люси Градецкой, Потапова сыграет с гречанкой Марией Саккари, Хромачёва померится силами с представительницей Парагвая Вероникой Сепеде Роиг, а Жук сразится с американкой Тэйлор Таунсенд.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Роджер Федерер стал самым возрастным победителем турнира серии "Мастерс"

Состоялась жеребьёвка квалификации турнира WTA в Майами

Роджер Федерер в пятый раз в карьере первенствовал на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе