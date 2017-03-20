Состоялась жеребьёвка квалификации турнира WTA в Майами
В Майами прошла жеребьёвка квалификации женского турнира Miami Open, который пройдёт с 21 марта по 2 апреля.
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За место в основной сетке соревнований буду бороться четыре россиянки: Евгения Родина, Анастасия Потапова, Ирина Хромачёва и Софья Жук. На старте квалификационного отбора Родиной предстоит встреча с чешкой Люси Градецкой, Потапова сыграет с гречанкой Марией Саккари, Хромачёва померится силами с представительницей Парагвая Вероникой Сепеде Роиг, а Жук сразится с американкой Тэйлор Таунсенд.
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