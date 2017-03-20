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https://sport.mail.ru/news/tennis/29134717/
20 марта 2017, 9:26 | Теннис | Чемпионат.com

Веснина поднялась на 6-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Кузнецова на 8-ю

В новой версии чемпионской гонки WTA от 20 марта чешка Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку, россиянка Елена Веснина — на шестую, её соотечественница Светлана Кузнецова — на восьмую.

Француженка Кристина Младенович расположилась на седьмой позиции.

Чемпионская гонка WТА. 20 марта

1 (1). Серена Уильямс (США) — 2030.
2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1761.
3 (2). Элина Свитолина (Украина) — 1645.
4 (4). Винус Уильямс (США) — 1546.
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 1395.
6 (31). Елена Веснина (Россия) — 1392.
7 (9). Кристина Младенович (Франция) — 1156.
8 (20). Светлана Кузнецова (Россия) — 1145.
9 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 1075.
10 (7). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 943.

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 802.
28 (24). Наталья Вихлянцева (Россия) — 464.
41 (38). Екатерина Макарова (Россия) — 358.
44 (39). Дарья Касаткина (Россия) — 331.
50 (65). Екатерина Александрова (Россия) — 296.
54 (53). Евгения Родина (Россия) — 280.
70 (58). Анна Блинкова (Россия) — 224.
90 (115). Ирина Хромачёва (Россия) — 171.
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