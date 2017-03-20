Федерер поднялся на шестое место в рейтинге ATP после победы в Индиан-Уэллсе

Федерер в финале турнира, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов, переиграл соотечественника Станисласа Вавринку со счетом 6:4, 7:5. Вавринка благодаря выходу в финал укрепился на третьей строчке рейтинга, прибавив 510 очков.

Карен Хачанов, добравшийся в Индиан-Уэллсе до второго круга, сохранил 52-ю строчку, оставаясь лучшим среди россиян, а Константин Кравчук, вылетевший в первом круге, покинул первую сотню рейтинга.

Рейтинг ATP, версия от 20 марта:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 12005 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8915,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5705,

4 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4730,

5 (4). Милош Раонич (Канада) — 4480,

6 (10). Роджер Федерер (Швейцария) — 4305,

7 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4145,

8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3465,

9 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3420,

10 (8). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3310….

52 (52). Карен Хачанов (Россия) — 875….

60 (58). Даниил Медведев (Россия) — 807….

68 (62). Андрей Кузнецов (Россия) — 755….

81 (99). Евгений Донской (Россия) — 670….

87 (84). Михаил Южный (Россия) — 631.