Федерер поднялся на шестое место в рейтинге ATP после победы в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 20 мар —
Р-Спорт. Швейцарец Роджер Федерер благодаря победе на турнире в Индиан-Уэллсе переместился с десятого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Федерер в финале турнира, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов, переиграл соотечественника Станисласа Вавринку со счетом 6:4, 7:5. Вавринка благодаря выходу в финал укрепился на третьей строчке рейтинга, прибавив 510 очков.
Карен Хачанов, добравшийся в
Рейтинг ATP, версия от 20 марта:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 12005 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8915,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5705,
4 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4730,
5 (4). Милош Раонич (Канада) — 4480,
6 (10). Роджер Федерер (Швейцария) — 4305,
7 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4145,
8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3465,
9 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3420,
10 (8).
52 (52). Карен Хачанов (Россия) — 875….
60 (58). Даниил Медведев (Россия) — 807….
68 (62). Андрей Кузнецов (Россия) — 755….
81 (99). Евгений Донской (Россия) — 670….
87 (84). Михаил Южный (Россия) — 631.
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