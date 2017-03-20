Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29134573/
20 марта 2017, 9:12 | Теннис | Чемпионат.com

Кербер стала 1-й ракеткой мира, Кузнецова — 7-й, Веснина — 13-й

В обновлённом рейтинге WТА от 20 марта немка Анжелика Кербер поднялась на первую строчку, словачка Доминика Цибулкова — на четвёртую, испанка Гарбинье Мугуруса — на шестую.

В обновлённом рейтинге <span class=error>WТА</span> от 20 марта немка Анжелика <span class=error>Кербер</span> поднялась на первую строчку словачка <span class=error>Доминика</span> Цибулкова — на четвёртую испанка <span class=error>Гарбинье</span> Мугуруса — на шестую. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, стала седьмой ракеткой мира, её соотечественница Елена Веснина — 13-й. Ещё одна представительница России Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в топ-100 и расположилась на 93-й позиции.

Рейтинг WTA. 20 марта

1 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 7515.
2 (1). Серена Уильямс (США) — 7130.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640.
4 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5160.
5 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5022.
6 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790.
7 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4555.
8 (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 4345.
9 (9). Мэдисон Кис (США) — 4007.
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3850.

13 (15). Елена Веснина (Россия) — 3320.
17 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141.
35 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1426.
42 (35). Дарья Касаткина (Россия) — 1285.
79 (83). Евгения Родина (Россия) — 771.
81 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 768.
90 (93). Ирина Хромачёва (Россия) — 665.
93 (106). Екатерина Александрова (Россия) — 648.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!