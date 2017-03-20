Кербер стала 1-й ракеткой мира, Кузнецова — 7-й, Веснина — 13-й
В обновлённом рейтинге WТА от 20 марта немка Анжелика Кербер поднялась на первую строчку, словачка Доминика Цибулкова — на четвёртую, испанка Гарбинье Мугуруса — на шестую.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, стала седьмой ракеткой мира, её соотечественница Елена Веснина — 13-й. Ещё одна представительница России Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в топ-100 и расположилась на 93-й позиции.
Рейтинг WTA. 20 марта
1 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 7515.
2 (1). Серена Уильямс (США) — 7130.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640.
4 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5160.
5 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5022.
6 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790.
7 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4555.
8 (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 4345.
9 (9). Мэдисон Кис (США) — 4007.
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3850.
…
13 (15). Елена Веснина (Россия) — 3320.
17 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141.
35 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1426.
42 (35). Дарья Касаткина (Россия) — 1285.
79 (83). Евгения Родина (Россия) — 771.
81 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 768.
90 (93). Ирина Хромачёва (Россия) — 665.
93 (106). Екатерина Александрова (Россия) — 648.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter