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Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, стала седьмой ракеткой мира, её соотечественница Елена Веснина — 13-й. Ещё одна представительница России Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в топ-100 и расположилась на 93-й позиции.





Рейтинг WTA. 20 марта



1 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 7515.

2 (1). Серена Уильямс (США) — 7130.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640.

4 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5160.

5 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5022.

6 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790.

7 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4555.

8 (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 4345.

9 (9). Мэдисон Кис (США) — 4007.

10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3850.

…

13 (15). Елена Веснина (Россия) — 3320.

17 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141.

35 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1426.

42 (35). Дарья Касаткина (Россия) — 1285.

79 (83). Евгения Родина (Россия) — 771.

81 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 768.

90 (93). Ирина Хромачёва (Россия) — 665.

93 (106). Екатерина Александрова (Россия) — 648.