Теннисистка Кузнецова призналась, что немного выпала из игры в матче с Весниной

Веснина в финале соревнований в воскресенье одержала волевую победу над Кузнецовой со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.

«Она действовала очень агрессивно, а я немного выпала из игры. Я не смогла справиться с ветром и прочими подобными вещами, но в то же время я отдаю должное Весниной, потому что она была агрессивной. Я пыталась играть на пределе, но, повторюсь, она в итоге была более агрессивной, а я была слишком пассивной. Всё так. Я отходила очень глубоко назад и подавала не очень хорошо», — сказала Кузнецова, чьи слова приводит Ассошиэйтед Пресс.