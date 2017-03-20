Федерер выиграл 90-й титул в карьере, одержав победу на турнире в США
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Швейцарец Роджер Федерер победил соотечественника Стэна Вавринку в финале турнира Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $7 млн).
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Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Федерера.
Для 35-летнего Федерера этот титул стал 90-м в карьере, 18 из которых завоеваны на турнирах серии Большого шлема. В
31-летний Вавринка в первый раз в карьере играл в финале в
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