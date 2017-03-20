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20 марта 2017, 7:58 | Теннис | ТАСС

Федерер выиграл 90-й титул в карьере, одержав победу на турнире в США

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Швейцарец Роджер Федерер победил соотечественника Стэна Вавринку в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $7 млн).

<em>МОСКВА 20 марта. /ТАСС/.</em> Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> победил соотечественника <span class=error>Стэна</span> <span class=error>Вавринку</span> в финале турнира Ассоциации <nobr>теннисистов-профессионалов</nobr> (ATP) в американском <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> (призовой фонд — 7 млн). Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Федерера.

Для 35-летнего Федерера этот титул стал 90-м в карьере, 18 из которых завоеваны на турнирах серии Большого шлема. В Индиан-Уэллсе швейцарец победил в пятый раз, еще дважды он проигрывал здесь в финале.

31-летний Вавринка в первый раз в карьере играл в финале в Индиан-Уэллсе. Всего на его счету 15 титулов в ATP, включая три победы на турнирах Большого шлема.
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