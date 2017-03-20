Федерер выиграл 90-й титул в карьере, одержав победу на турнире в США

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Федерера.

Для 35-летнего Федерера этот титул стал 90-м в карьере, 18 из которых завоеваны на турнирах серии Большого шлема. В Индиан-Уэллсе швейцарец победил в пятый раз, еще дважды он проигрывал здесь в финале.