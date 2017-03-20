Мечта в Калифорнии. Веснина победила в Индиан-Уэллсе

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Русские красавицы часто баловали своих поклонников сугубо российскими разборками в финалах чуть более десяти лет назад. Однако в последнее время подобное, к сожалению, перестало быть обычным делом, а превратилось в явление неординарное. Последний такой финал в WTA был сыгран на «Кубке Кремля"-2015, а до этого перерыв составлял едва ли не четыре года.

Был российский финал и в истории калифорнийского турнира: в 2006 году в борьбе за титул сошлись Мария Шарапова и Елена Дементьева — первая и третья ракетки страны. Тогда 18-летняя восходящая звезда отдала сопернице всего три гейма.

Русский финал 11 лет спустя получился совсем другим. Несмотря на 30 с лишним градусов жары Елена Веснина и Светлана Кузнецова подарили зрителям три часа напряженной борьбы с переходящим от одной к другой преимуществом, с эффектными комбинациями и неизбежными в такой ситуации обидными ошибками. Обе российские девушки сражались до последнего, заслужив своей неуступчивостью восхищение теннисной общественности.

«Что за матч! Великолепный финал. Никто не хочет сдаваться», — написала в своем «Твиттере» Мартина Навратилова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/WTA">@WTA</a> <a href="https://twitter.com/EVesnina001">@EVesnina001</a> <br>What a match!!! A great final:), nobody is giving in.</p>— Martina Navratilova (@Martina) <a href="https://twitter.com/Martina/status/843566885064990721">19 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кузнецова — двукратная чемпионка турниров «Большого шлема». И турнир категории Premier Mandatory, обязательный для участия всех элитных теннисисток, тоже выигрывала. Правда, давно — в Пекине в 2009-м. В Индиан-Уэллсе Светлана дважды подряд была в финалах (в 2007 и 2008 годах), но после этого чаще выбывала из борьбы уже на старте. Вот и в прошлом году вылетела после первого же матча.

На этот раз на калифорнийский супертурнир первая ракетка России, пропустившая почти месяц из-за травмы мышц живота, приехала, по ее собственному признанию, без особых ожиданий. «Я сказала своему тренеру: “Главное — что у меня свежие мысли”. Потому что в Австралии все обстояло совсем не так», — пояснила Кузнецова перед финалом. Первая ракетка России также рассказала, что на протяжении турнира предпочитала проводить свободное время между матчами спокойно в арендуемом доме, разбавляя «рутину» просмотром хороших мужских парных матчей, которых в Индиан-Уэллсе, к счастью, было с избытком.

Веснина же выдала один из лучших турниров в своей личной карьере. Если, конечно, не считать полуфинала прошлогоднего Уимблдона, открывшего миру Елену как сильную одиночницу, а не только как блестящего парного игрока. До этого воскресенья Веснина 9 раз играла в финалах, но все они по статусу заметно уступали нынешнему, а титулов на ее одиночном счету и вовсе значилось лишь два — скромный в Хобарте и в Истборне в 2013 году.

В Индиан-Уэллсе же 30-летняя теннисистка из Сочи, явно получая удовольствие от собственной игры, оставила не у дел Ангелик Кербер, которая с понедельника возвращается на первое место в рейтинге WTA, Винус Уильямс, к которой питает большое уважение, и набирающую обороты Кристину Младенович. А параллельно еще и дошла до полуфинала в паре с Екатериной Макаровой. При этом ее победы над немкой и француженкой выглядели очень убедительными. Последняя даже честно призналась, что соперница совсем не оставила ей шансов.

Было понятно, что в финале Веснина сделает ставку на активную игру и попытается добывать очки собственными агрессивными действиями, а Кузнецова будет втягивать оппонентку в долгие розыгрыши и ждать своего шанса для атаки. Однако чаще получалось, что более опытная из двух соотечественниц отходила далеко в оборону, за что и бывала наказана.

Начало матча осталось за Весниной. Она повела 2:0, потом, даже позволив сопернице сравнять счет, и 4:2. Даже когда казалось, что игра почти выравнялась, в 10-м гейме Веснина добралась с 40:0 на подаче соперницы до сетбола — его Кузнецова подарила двойной ошибкой, но он так и остался нереализованным. Дело дошло до тай-брейка, где качели раскачались с новой силой. Светлана вышла вперед и теперь уже сама заработала двойной сетбол, но одну попытку упустила двойной ошибкой, а на второй не смогла принять подачу. Самым обидным оказалось то, что развязку партии обеспечил нетбол: при счете 7:6 в пользу Кузнецовой мяч задел трос и свалился на половину корта соперницы.

На старте второго сета оппонентки «под ноль» выиграли по гейму на подаче друг друга, а позже Светлана ушла в отрыв — 4:1. Казалось бы, все быстро закончится в пользу более титулованной из двух соотечественниц, ан нет. Елена призвала на помощь своего отца и тренера Сергея, которого сама называет своим главным психологом и громоотводом. Он попытался было дать совет по тактике, но получил в ответ от дочери строгое: «Ты не видишь, что ли, как она играет? Как я тебе сыграю с высокого накрученного мяча короткий кросс справа? Пап, ты в своем уме?!».

Тренерский ход, впрочем, прекрасно сработал. Выпустив пар, Веснина заиграла активнее. Где-то ошибками помогла и соперница. Елена взяла четыре гейма подряд и уже оказалась впереди 5:4. С первой попытки подать на партию не получилось, но 14-я «сеяная» после трех «ровно» вырвала еще один «чужой» гейм — Кузнецова вновь помогла двойной ошибкой. Подавая при 6:5, Веснина не дрогнула и завершила гейм, а вместе с ним и партию эйсом.

Начало третьей партии у обеих девушек ушло на то, чтобы перевести дух, а в гейме номер шесть Елена вновь наошибалась, подарив Светлане брейк и надежду на успешное завершение этой борьбы характеров в свою пользу. Но Кузнецова тут же ответила любезностью на любезность, и счет вновь стал равным.

Ключевым в итоге оказался девятый гейм. В нем восьмая «сеяная» вновь дала шанс сопернице двойной ошибкой, отыгралась с 15:40, после чего отразила еще два брейк-пойнта, но Веснина с пятой попытки все же завершила гейм в свою пользу, рискнув на приеме пробить на вылет.

Подавая на самый важный титул в своей одиночной карьере, Веснина не дрогнула. После того, как ее соперница-соотечественница на матчболе с приема послала мяч в аут, Елена, не веря, упала на корт.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">First <a href="https://twitter.com/hashtag/WTA?src=hash">#WTA</a> Premier Mandatory title!<a href="https://twitter.com/EVesnina001">@EVesnina001</a> battles past Kuznetsova 6-7(6), 7-5, 6-4 to win <a href="https://twitter.com/BNPPARIBASOPEN">@BNPParibasOpen</a>! <a href="https://t.co/4sVJAMKkN1">pic.twitter.com/4sVJAMKkN1</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/843571563274231808">19 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кто бы мог подумать! В 30 лет российская теннисистка завоевала пока самый крупный одиночный титул в своей карьере. После коротких объятий с подругой по команде, чемпионка отправилась на трибуну получать поздравления от своего главного болельщика и лучшего помощника — папы.