Мечта в Калифорнии. Веснина победила в Индиан-Уэллсе
Елена Веснина переиграла Светлану Кузнецову в трехчасовом финале на турнире в
Индиан-Уэллсе (6:7 (6:8), 7:5, 6:4), завоевав самый крупный одиночный титул в своей карьере.
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Русские красавицы часто баловали своих поклонников сугубо российскими разборками в финалах чуть более десяти лет назад. Однако в последнее время подобное, к сожалению, перестало быть обычным делом, а превратилось в явление неординарное. Последний такой финал в WTA был сыгран на «Кубке Кремля"-2015, а до этого перерыв составлял едва ли не четыре года.
Был российский финал и в истории калифорнийского турнира: в 2006 году в борьбе за титул сошлись Мария Шарапова и Елена Дементьева — первая и третья ракетки страны. Тогда 18-летняя восходящая звезда отдала сопернице всего три гейма.
Русский финал 11 лет спустя получился совсем другим. Несмотря на 30 с лишним градусов жары Елена Веснина и Светлана Кузнецова подарили зрителям три часа напряженной борьбы с переходящим от одной к другой преимуществом, с эффектными комбинациями и неизбежными в такой ситуации обидными ошибками. Обе российские девушки сражались до последнего, заслужив своей неуступчивостью восхищение теннисной общественности.
«Что за матч! Великолепный финал. Никто не хочет сдаваться», — написала в своем «Твиттере» Мартина Навратилова.
Кузнецова — двукратная чемпионка турниров «Большого шлема». И турнир категории Premier Mandatory, обязательный для участия всех элитных теннисисток, тоже выигрывала. Правда, давно — в Пекине в 2009-м. В
На этот раз на калифорнийский супертурнир первая ракетка России, пропустившая почти месяц
Веснина же выдала один из лучших турниров в своей личной карьере. Если, конечно, не считать полуфинала прошлогоднего Уимблдона, открывшего миру Елену как сильную одиночницу, а не только как блестящего парного игрока. До этого воскресенья Веснина 9 раз играла в финалах, но все они по статусу заметно уступали нынешнему, а титулов на ее одиночном счету и вовсе значилось лишь два — скромный в Хобарте и в Истборне в 2013 году.
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Было понятно, что в финале Веснина сделает ставку на активную игру и попытается добывать очки собственными агрессивными действиями, а Кузнецова будет втягивать оппонентку в долгие розыгрыши и ждать своего шанса для атаки. Однако чаще получалось, что более опытная из двух соотечественниц отходила далеко в оборону, за что и бывала наказана.
Начало матча осталось за Весниной. Она повела 2:0, потом, даже позволив сопернице сравнять счет, и 4:2. Даже когда казалось, что игра почти выравнялась, в 10-м гейме Веснина добралась с 40:0 на подаче соперницы до сетбола — его Кузнецова подарила двойной ошибкой, но он так и остался нереализованным. Дело дошло до
На старте второго сета оппонентки «под ноль» выиграли по гейму на подаче друг друга, а позже Светлана ушла в отрыв — 4:1. Казалось бы, все быстро закончится в пользу более титулованной из двух соотечественниц, ан нет. Елена призвала на помощь своего отца и тренера Сергея, которого сама называет своим главным психологом и громоотводом. Он попытался было дать совет по тактике, но получил в ответ от дочери строгое: «Ты не видишь, что ли, как она играет? Как я тебе сыграю с высокого накрученного мяча короткий кросс справа? Пап, ты в своем уме?!».
Тренерский ход, впрочем, прекрасно сработал. Выпустив пар, Веснина заиграла активнее.
Начало третьей партии у обеих девушек ушло на то, чтобы перевести дух, а в гейме номер шесть Елена вновь наошибалась, подарив Светлане брейк и надежду на успешное завершение этой борьбы характеров в свою пользу. Но Кузнецова тут же ответила любезностью на любезность, и счет вновь стал равным.
Ключевым в итоге оказался девятый гейм. В нем восьмая «сеяная» вновь дала шанс сопернице двойной ошибкой, отыгралась с 15:40, после чего отразила еще два
Подавая на самый важный титул в своей одиночной карьере, Веснина не дрогнула. После того, как ее
Кто бы мог подумать! В 30 лет российская теннисистка завоевала пока самый крупный одиночный титул в своей карьере. После коротких объятий с подругой по команде, чемпионка отправилась на трибуну получать поздравления от своего главного болельщика и лучшего помощника — папы.
А ведь три года назад
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