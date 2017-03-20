Веснина поздравила Кузнецову с великолепной неделей на турнире в США

В финале турнира Веснина победила Кузнецову в трех сетах со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.

«Чувства меня переполняют сейчас, я поздравляю Светлану с великолепной неделей, которую мы провели здесь. Мы хорошие друзья, я уверена, что нас впереди ждет очень многое. Я желаю тебе, Света, хорошего сезона, абсолютно уверена, что у тебя будет еще много побед», — сказала Веснина.

Россиянка поблагодарила команду и семью за поддержку во время турнира. «Я хочу поблагодарить мою команду, моего отца, который прямо сейчас делает фотографии. Спасибо моей семье, которая всегда со мной и следит за финалом из Москвы и Сочи. Я подозреваю, что они очень счастливы сейчас, поэтому: «Привет, Россия!» — добавила она.

«Этот турнир всегда проводился на высоком уровне, и вы (организаторы) продолжаете поддерживать его таким на протяжении нескольких лет. Я всегда любила этот турнир, а теперь люблю еще больше», — сказала спортсменка.

Кузнецова также сказала слова благодарности спортсменке и болельщикам. «Я поздравляю Лену с таким прекрасным турниром и такой великолепной игрой. Я хочу сказать спасибо своей команде за поддержку и за то, что они всегда со мной рядом», — отметила россиянка на церемонии.