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20 марта 2017, 0:34 | Теннис | ТАСС

Веснина обыграла Кузнецову и выиграла турнир WTA в США

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина одержала победу над соотечественницей Светланой Кузнецовой в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $7 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8) 7:5 6:4 в пользу <span class=error>Весниной</span>. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 в пользу Весниной.

Веснина вышла в финал турнира WTA в десятый раз. Для 30-летней теннисистки этот трофей стал третьим в карьере в одиночном разряде.

Кузнецова в третий раз играла в финале турнира в Индиан-Уэллсе. В 2007 году она проиграла словачке Даниэле Гантуховой, а в 2008-м — сербке Ане Иванович. Всего же на ее счету 17 завоеванных титулов WTA в одиночном разряде. Для 31-летней спортсменки этот финал стал 40-м в карьере.

Турнир в Индиан-Уэллсе проводится с 1987 года, в 1989 году в нем был добавлен женский разряд. Россиянки становились победительницами соревнований трижды — два раза выигрывала Мария Шарапова (2006, 2013), еще один раз победа досталась Вере Звонаревой (2009). В 2006 году в финал также пробились две российские спортсменки, тогда Шарапова в решающем матче была сильнее Елены Дементьевой. В предыдущий раз две россиянки выходили в финал турнира WTA в 2015 году, тогда в решающем противостоянии Кубка Кремля Кузнецова победила Анастасию Павлюченкову.
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