Веснина обыграла Кузнецову и выиграла турнир WTA в США

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Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 в пользу Весниной.

Веснина вышла в финал турнира WTA в десятый раз. Для 30-летней теннисистки этот трофей стал третьим в карьере в одиночном разряде.

Кузнецова в третий раз играла в финале турнира в Индиан-Уэллсе. В 2007 году она проиграла словачке Даниэле Гантуховой, а в 2008-м — сербке Ане Иванович. Всего же на ее счету 17 завоеванных титулов WTA в одиночном разряде. Для 31-летней спортсменки этот финал стал 40-м в карьере.