Веснина обыграла Кузнецову и выиграла турнир WTA в США
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина одержала победу над соотечественницей Светланой Кузнецовой в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском
Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $7 млн).
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Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 в пользу Весниной.
Веснина вышла в финал турнира WTA в десятый раз. Для 30-летней теннисистки этот трофей стал третьим в карьере в одиночном разряде.
Кузнецова в третий раз играла в финале турнира в
Турнир в
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