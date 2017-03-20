Альяж Бедене стал победителем «Челленджера» в Ирвинге
27-летний представитель Великобритании Альяж Бедене, занимающий 105-ю позицию в мировой табели о рангах, первенствовал на турнире категории «Челленджер» в США, переиграв в финале соревнований 90-ю ракетку мира, 29-летнего Михаила Кукушкина из Казахстана, — 6/4, 3/6, 6/1.
Первая официальная встреча спортсменов длилась 1 час 49 минут. За это время Альяж восемь раз подавал навылет, реализовал четыре
Таким образом, завоёванный на «Челленджере» в Ирвинге титул, стал для Бедене 22-м в карьере, принеся ему $21,600 призовых и 125 рейтинговых очков.
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