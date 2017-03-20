Альяж Бедене стал победителем «Челленджера» в Ирвинге

Первая официальная встреча спортсменов длилась 1 час 49 минут. За это время Альяж восемь раз подавал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и дважды ошибся на подаче. Михаил, в свою очередь, сделал два брейка и допустил две двойные ошибки.

Таким образом, завоёванный на «Челленджере» в Ирвинге титул, стал для Бедене 22-м в карьере, принеся ему $21,600 призовых и 125 рейтинговых очков.