Новак Джокович: Буду стараться вернуться на корт как можно скорее
Экс-лидер мирового рейтинга, серб Новак Джокович, рассказал о проблемах со здоровьем, которые побудили его сняться с турнира Miami Open в США.
«К сожалению, мой лечащий врач настоятельно не рекомендует мне играть в самое ближайшее время. Причиной тому является травма локтя, которая не даёт мне покоя уже пару месяцев. При этом за последнюю неделю боль только усилилась. Я буду стараться сделать всё от меня зависящее, дабы вернуться на корт как можно скорее, отправившись на лечение.
Обидно, что я не смогу защитить свой чемпионский титул в Майами. Именно тут я выиграл свой первый «Мастерс» и начал восхождение к вершине мировой классификации. Но, увы. Мне честно очень жаль. Ведь и вправду говорят, что самое болезненное поражение наносят не соперники, а травмы. Надеюсь, что
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