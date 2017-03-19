Таро Даниэль завоевал титул на «Челленджере» в Буэнос-Айресе

За 2 часа 36 минут, проведённые на корте, оба спортсмена сделали по шесть эйсов и три двойные ошибки, однако Таро реализовал три брейк-пойнта, а Леонардо — всего один. Это была первая встреча игроков на корте.

Таким образом, завоёванный на «Челленджере» в Буэнос-Айресе трофей, стал для представителя Японии пятым в карьере, принеся ему $7,200 призовых и 80 очков в зачёт рейтинга АТР.