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https://sport.mail.ru/news/tennis/29132075/
19 марта 2017, 22:55 | Теннис | GoTennis.ru

Таро Даниэль завоевал титул на «Челленджере» в Буэнос-Айресе

119-й номер мирового рейтинга, 24-летний японец Таро Даниэль, стал триумфатором «Челленджера» в Аргентине, сломив в финале турнира сопротивление 141-й ракетки мира, 29-летнего хозяина кортов Леонардо Майера, — 5/7, 6/3, 6/4.

За 2 часа 36 минут, проведённые на корте, оба спортсмена сделали по шесть эйсов и три двойные ошибки, однако Таро реализовал три брейк-пойнта, а Леонардо — всего один. Это была первая встреча игроков на корте.

Таким образом, завоёванный на «Челленджере» в Буэнос-Айресе трофей, стал для представителя Японии пятым в карьере, принеся ему $7,200 призовых и 80 очков в зачёт рейтинга АТР.
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