Таро Даниэль завоевал титул на «Челленджере» в Буэнос-Айресе
119-й номер мирового рейтинга, 24-летний японец Таро Даниэль, стал триумфатором «Челленджера» в Аргентине, сломив в финале турнира сопротивление 141-й ракетки мира, 29-летнего хозяина кортов Леонардо Майера, — 5/7, 6/3, 6/4.
За 2 часа 36 минут, проведённые на корте, оба спортсмена сделали по шесть эйсов и три двойные ошибки, однако Таро реализовал три
Таким образом, завоёванный на «Челленджере» в
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