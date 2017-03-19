Фролова и Тарасова выиграли парные соревнования ITF в Анталье
22-летняя россиянка Анастасия Фролова и её ровесница Алёна Тарасова первенствовали на турнире ITF в парном разряде, который проходил в эти дни в Турции. В финале соревнований российский дуэт со счётом 7/5, 6/1 одолел болгарку Дию Евтимову и боснийку Ясмину Тинджич.
За 1 час 16 минут, проведённые на корте, Анастасия и Алёна реализовали восемь
Таким образом, завоёванный на парных соревнованиях в Анталье титул, стал для Фроловой седьмым в карьере, а для Тарасовой — девятым.
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