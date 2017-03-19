Фролова и Тарасова выиграли парные соревнования ITF в Анталье

За 1 час 16 минут, проведённые на корте, Анастасия и Алёна реализовали восемь брейк-пойнтов и дважды ошиблись на подаче, а их оппонентки сделали один эйс и пять брейков. Прежде пары друг с другом не встречались.

Таким образом, завоёванный на парных соревнованиях в Анталье титул, стал для Фроловой седьмым в карьере, а для Тарасовой — девятым.