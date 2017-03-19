Денис Шаповалов стал триумфатором «Челленджера» в Драммондвилле
17-летний канадский теннисист Денис Шаповалов, находящийся на 253-й строчке в рейтинге АТР, стал чемпионом домашнего «Челленджера» в Драммондвилле, взяв в решающем поединке верх над 154-й ракеткой мира, 29-летним бельгийцем Рубеном Бемельмансом, — 6/3, 6/2.
Первая официальная встреча игроков продолжалась 1 час 7 минут. За это время Денис записал в свой актив семь эйсов и пять двойных ошибок, реализовав три
Таким образом, завоёванный на «Челленджере» в Канаде титул, стал для Шаповалова пятым в карьере, принеся ему $10,800 и 80 рейтинговых очков.
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