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https://sport.mail.ru/news/tennis/29131876/
19 марта 2017, 22:07 | Теннис | GoTennis.ru

Денис Шаповалов стал триумфатором «Челленджера» в Драммондвилле

17-летний канадский теннисист Денис Шаповалов, находящийся на 253-й строчке в рейтинге АТР, стал чемпионом домашнего «Челленджера» в Драммондвилле, взяв в решающем поединке верх над 154-й ракеткой мира, 29-летним бельгийцем Рубеном Бемельмансом, — 6/3, 6/2.

Первая официальная встреча игроков продолжалась 1 час 7 минут. За это время Денис записал в свой актив семь эйсов и пять двойных ошибок, реализовав три брейк-пойнта, а Рубен ни разу не подал навылет, не сделал ни одного брейка, но четыре раза ошибся при подаче.

Таким образом, завоёванный на «Челленджере» в Канаде титул, стал для Шаповалова пятым в карьере, принеся ему $10,800 и 80 рейтинговых очков.
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