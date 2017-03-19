Денис Шаповалов стал триумфатором «Челленджера» в Драммондвилле

Первая официальная встреча игроков продолжалась 1 час 7 минут. За это время Денис записал в свой актив семь эйсов и пять двойных ошибок, реализовав три брейк-пойнта, а Рубен ни разу не подал навылет, не сделал ни одного брейка, но четыре раза ошибся при подаче.

Таким образом, завоёванный на «Челленджере» в Канаде титул, стал для Шаповалова пятым в карьере, принеся ему $10,800 и 80 рейтинговых очков.