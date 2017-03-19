Джокович снялся с теннисного турнира в Майами из-за травмы

«Я приношу извинения моим болельщиков и людям, которые приобрели билеты, чтобы посмотреть на мою игру вживую в Майами. К сожалению, я травмирован и не смогу принять участие», — написал второй номер рейтинга ATP.

Ранее с турнира из-за травмы локтя снялась первая «ракетка» мира британец Энди Маррей.

Турнир категории Masters в Майами пройдет с 18 марта по 2 апреля.