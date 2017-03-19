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19 марта 2017, 21:28 | Теннис | ТАСС

Джокович снялся с теннисного турнира в Майами из-за травмы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Серб Новак Джокович снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я приношу извинения моим болельщиков и людям, которые приобрели билеты, чтобы посмотреть на мою игру вживую в Майами. К сожалению, я травмирован и не смогу принять участие», — написал второй номер рейтинга ATP.

Ранее с турнира из-за травмы локтя снялась первая «ракетка» мира британец Энди Маррей.

Турнир категории Masters в Майами пройдет с 18 марта по 2 апреля.
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Новости Тенниса

Британский теннисист Энди Маррей снялся с турнира в Майами из-за травмы

Британский теннисист Энди Маррей снялся с турнира в Майами из-за травмы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первая «ракетка» мира британец Энди Маррей снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил журналист издания Times Стюарт Фрэйзер.
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